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Herkesin merakla beklediği kar yağışı açıklaması geldi! 'Önümüzdeki aylarda...' 22 il için kar uyarısı

22.12.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili gelişmeler tüm yurtta merakla takip edilirken "Ne zaman kar yağacak?" diye de araştırılıyor. Herkesin merakla beklediği açıklama meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen, bu sene kış aylarının anadoluda kar yağışı açısından ortalamanın altında başladığını ifade ederek durumun gelecek aylarda da bu şekilde devam edecek gibi göründüğünü söyledi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 il için pazar gününe dair kar yağışı uyarısı yapıldı.

Herkesin merakla beklediği kar yağışı açıklaması geldi! 'Önümüzdeki aylarda...' 22 il için kar uyarısı

Son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan değişimler nedeniyle yurt genelinde vatandaşlar “Ne zaman kar yağacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalar ve uyarılar dikkatle takip edilirken uzmanların yaptığı değerlendirmeler de merak ediliyor. Son olarak meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den kar yağışı ile ilgili merakla beklenen açıklama geldi. Öte yandan Meteoroloji de 22 il için kar uyarısında bulundu. Peki, gelecek günlerde hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar…

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA..."

Kar yağışı ile ilgili yorumları dikkatle takip edilen meteoroloji uzmanı Orhan Şen Twitter hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Bu yıl anadoluda kar yağışının ortalamanın çok altında başladığını belirten Şen, ocak ayında görülecek kar kalınlığına ilişkin de bilgi verdi. Orhan Şen paylaşımında “Bu sene kış ayları anadoluda kar yağışı bakımından ortalamanın çok altında başladı. Önümüzdeki aylarda da bu şekilde gidecek gibi görünüyor. Aralık ayında şimdiye kadar yağan kar kalınlığı doğuda ortalamanın 20-30 cm altında. Bu ocak ayında 50-60 cm ortalamanın altında.” ifadelerini kullandı.

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METEOROLOJİDEN 22 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji’nin tahminleri doğrultusunda, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın, ağırlıklı olarak kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ülkenin kuzey ve güney kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerinin de az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğru bölgelerde yer yer pus ve sis de bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, İç Anadolu'da hava, pazar gününe kadar açık olacak. Pazar günü ise yurdun batı kesiminde yağış, iç kesimlerinde ise kar yağışı olması bekleniyor.

Pazar günü, 22 ilde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Bu iller ise Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane.

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Pazartesi günü için de 28 ilde kar yağışı olması bekleniyor. Bu iller; Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan.

pazartesi

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hava durumu meteoroloji kar yağışı Orhan Şen kar ne zaman kar yağacak

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