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  4. HES koduyla bakıyorlar! Bu kafede çay, aşı olana ücretsiz

HES koduyla bakıyorlar! Bu kafede çay, aşı olana ücretsiz

27.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Erciş ilçesindeki kafede, aşı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Covid-19 aşısı olan müşterilere ücretsiz çay servisi yapılıyor. 5 yıldır kafe işletmeciliği yapan Muhammet Börükoçin, HES kodu uygulamasıyla sırası gelen müşterilerinden aşı yaptırıp, yaptırmadıklarını gördüklerini söyledi.

HES koduyla bakıyorlar! Bu kafede çay, aşı olana ücretsiz

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 20- 26 Şubat'ta 10,13 olan Van'daki vaka oranı; 27 Şubat- 5 Mart'ta 17,49, 6-12 Mart'ta ise 20,13'e çıktı. 19 Mart'ta açıklanan haritada ise oranın 27,41'e yükseldiği görüldü.

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Vaka oranının arttığı kentte, alınan tedbirler ve çalışmalar devam ederken, Erciş ilçesinin Van Yolu Caddesi'ndeki kafede, aşı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Covid-19 aşısı olan müşterilere ücretsiz çay servisi yapılıyor. Kafe işletmecisi Muhammet Börükoçin, HES kodu uygulamasıyla sırası gelen müşterilerinden aşı yaptırıp, yaptırmadıklarını gördüklerini söyledi. Börükoçin, başlattıkları uygulamadan memnun olunduğunu belirterek, "Dünyayı saran koronavirüs salgı ile mücadelede ne yapabiliriz, diye düşünürken, aklımıza bu yöntem geldi. Kafeye gelen müşterilerimize kapıda HES kodu uygulaması yaparak, aşı yaptırıp, yaptırmadıklarını tespit ediyoruz. Aşısını yapan müşterilerimize ücretsiz çay ikramlarında bulunuyoruz.

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''AMAÇ PANDEMİYE DİKKAT ÇEKMEK''

Amacımız pandemiye dikkat çekerek, farklılık oluşturmaktır. Ayrıca iş yerimizde sosyal mesafe, maske, HES kodu uygulaması ve kapasite doluluk oranı gibi pandemi kurallarına da dikkat ediyoruz. Umarız bir an önce bu salgın biter" dedi.

(DHA)

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