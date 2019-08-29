HES santralindeki patlamanın boyutları gün aydınlanınca ortaya çıktı

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Koyulhisar ilçesine bağlı Akseki köyü yakınlarında meydana geldi. D-100 karayolu yakınındaki Hidroelektrik Santralinin kanalı belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlama sonrası HES yakınındaki D-100 karayolu sular altında kalırken bur sırada yoldan geçen 1 kamyon ve 1 otomobil suya kapıldı. EKİPLER ALARMA GEÇTİ



Olayı gören çevredekiler vatandaşlar durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye ayrıca suya kapılan vatandaşları kurtarmak için Suşehri ve Koyulhisar itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Kısa sürede yapılan müdahale sonrası araçlarıyla birlikte suya kapılan kamyonet şoförü Müslüm Çelik (66) ile otomobildeki aynı aileden sürücü Ensar (35), Nusret (31), Aydanur (15), Nafiye (59) ve Ezgi Kula (9) kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. YOL TAMAMEN TRAFİĞE KAPATILDI



Patlama sonrası D-100 Karayolu, sel sularının getirdiği çamur ve kaya parçaları nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Bölgede Karayolları ile Suşehri ve Koyulhisar belediyelerine bağlı ekipler de yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların sabaha kadar süreceği, yol tamamen temizlenmeden yolun açılmayacağı öğrenildi.

VALİ AYHAN'DAN AÇIKLAMA



Bölgeye gelen olayı ve çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Çok vahim bir olay. Olayı atlatmış bulunmaktayız. Özel bir sektör tarafından yapılan enerji üretim santrali, bunun patlaması neticesinde gördüğünüz şekilde. Olağanüstü su yoğunluğu akabinde malzemeyle D-100 Karayolu olarak bilinen doğu-batı aksındaki Sivas'ımızın önemli geçiş noktalarında biri olan karayolunda trafiği kapatmış vaziyetteyiz. Olayı arkadaşlarımız duyduğu anda çok hızlı bir müdahale söz konusu oldu. Elbette olay araştırılacak. Kusur nedir? Nasıl oldu? Teknik olarak incelenecek. Hatası olan varsa, kusuru olan varsa bunun üzerine ciddi anlamda gidilecektir. Gerekli tahkikat yapılacaktır" dedi. "CAN KAYBIMIZ YOK"



Olayda 6 kişinin yaralandığını belirten Vali Salih Ayhan, "Ama sevindirici tarafından can kaybımız yoktur. İki aracımızı su dere yatağına atmış durumda. Her ikisinin içerisinden sağ salim kurtarılmış vaziyette. Yolla ilgili çalışma devam etmekte. Çok yoğun bir malzeme kütlesi var, selden dolayı çok yoğun bir tabaka oluşmuş. Sabaha kadar temizlik devam edecek. Yoldan emin olana kadar, trafik akış düzenli bir şekilde sağlanana kadar da yolu trafiğe açmayacağız" diye konuştu.

Vali Ayhan, sele kapılan başka bir aracın olmadığını belirterek "PTS'den hem batıdan doğuya, hem de doğudan batıya geçen geçiş güzergahındaki araçların plakaları alındı. En küçük ihtimal dahi göz önünde bulundurularak araç sahiplerine emin olmak için ulaşılıyor. Ama şu an sahada genel bir taramada bilinmeyen bir aracımız yoktur. İlk olarak bize 3 araç gelmişti. Fakat son bilgi olarak 3'üncü bir araç yoktur. Yanlış anlaşılma olabilir. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri yoktur" ifadelerini kullandı. "KIZIMI GETİRDİNİZ, BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEM"



Vali Ayhan olay yerindeki incelemelerinin ardından yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almak üzere Suşehri Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada yaralıları ziyaret eden Ayhan, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret esnasında yaralılardan Ensar Kula (35) olay anını anlattı. Patlama sonrası sel sularının arabayı sürüklediğini ve ölümden döndüklerini belirten Kula, "Her şeyimizi su götürdü. Hiçbir şeyimizi alamadık. Yardım dahi isteyemedik. İmkansızdı. Hiçbir şey hissedemedik. Su boyumuzu geçiyordu. Hepimiz suyun içerisinde boğulmak üzereydik. Arabamız ters dönmüştü. Kızım ve annemi su sürüklüyordu. Ben onların peşinden gittim. Bana kızımı getirdiniz ya ben başka bir şey istemiyorum. Az kalsın kendimizi öldürüyorduk" diyerek gözyaşlarına boğuldu. 'KEMERİM VARDI AMA DİĞER TRAFA ATTI BENİ'



Kamyonet şoförü Müslüm Çelik (66) ise, "Bir anda asfaltın üzerinde su gördüm. Daha sonra kamyonu sarsmaya başladı. Kamyonu bayağı bir sürüklemeye başladı. Kemerim vardı ama diğer tarafa attı beni. Ayakkabım falan hep suyun içinde kayboldu" diye konuştu. Kaynak: İHA-DHA-AA



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