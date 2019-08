HES santralindeki patlamanın boyutları gün aydınlanınca ortaya çıktı

VALİ AYHAN'DAN AÇIKLAMA



Bölgeye gelen olayı ve çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Çok vahim bir olay. Olayı atlatmış bulunmaktayız. Özel bir sektör tarafından yapılan enerji üretim santrali, bunun patlaması neticesinde gördüğünüz şekilde. Olağanüstü su yoğunluğu akabinde malzemeyle D-100 Karayolu olarak bilinen doğu-batı aksındaki Sivas'ımızın önemli geçiş noktalarında biri olan karayolunda trafiği kapatmış vaziyetteyiz. Olayı arkadaşlarımız duyduğu anda çok hızlı bir müdahale söz konusu oldu. Elbette olay araştırılacak. Kusur nedir? Nasıl oldu? Teknik olarak incelenecek. Hatası olan varsa, kusuru olan varsa bunun üzerine ciddi anlamda gidilecektir. Gerekli tahkikat yapılacaktır" dedi.

"CAN KAYBIMIZ YOK"



Olayda 6 kişinin yaralandığını belirten Vali Salih Ayhan, "Ama sevindirici tarafından can kaybımız yoktur. İki aracımızı su dere yatağına atmış durumda. Her ikisinin içerisinden sağ salim kurtarılmış vaziyette. Yolla ilgili çalışma devam etmekte. Çok yoğun bir malzeme kütlesi var, selden dolayı çok yoğun bir tabaka oluşmuş. Sabaha kadar temizlik devam edecek. Yoldan emin olana kadar, trafik akış düzenli bir şekilde sağlanana kadar da yolu trafiğe açmayacağız" diye konuştu.