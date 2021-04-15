HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HES'te riskli grupta çıkan baba-kız karantinaya alındı

HES'te riskli grupta çıkan baba-kız karantinaya alındı

15.04.2021 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan baba ve kızına, 4 bin 50'şer TL para cezası uygulandı. Baba-kız karantinaya alındı.

HES'te riskli grupta çıkan baba-kız karantinaya alındı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Denetimlerde, sürücüler ile yolcuların HES kodları sorgulandı. Durdurulan bir aracın sürücüsü B.K. ile kızı A.K.'nın, temaslı oldukları gerekçesiyle riskli grupta yer aldıkları belirlendi.

KIZININ ASTIM HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Baba B.K., kızının astım hastası olduğunu ve rahatsızlandığını söyledi. Hastanede kızı A.K.'yı tedavi ettirdikten sonra özel aracı ile eve doğru hareket ettiğini ifade eden B.K., eşinin pozitif olduğunu ve evde karantinada bulunduğunu aktardı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Karantinada olması gereken B.K. ve kızı A.K., 4 bin 50'şer TL para cezası kesildikten sonra il salgın denetim ekipleri tarafından yurtta karantinaya alındı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey alev topuna döndü, bütün camlar aşağı döküldü! Neden olan şeyi görünce şaşkına döneceksiniz Her şey alev topuna döndü, bütün camlar aşağı döküldü! Neden olan şeyi görünce şaşkına döneceksiniz
Başika'daki terör saldırısı sonrası kritik görüşmeBaşika'daki terör saldırısı sonrası kritik görüşme
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Çarpık ilişki cezası! İslami hassasiyet dikkate alınmadı

Çarpık ilişki cezası! İslami hassasiyet dikkate alınmadı

Futbol hayatı tehlikede! 3 yıl men edilebilir...

Futbol hayatı tehlikede! 3 yıl men edilebilir...

ABD gemileri Karadeniz'e geçmeyecek

ABD gemileri Karadeniz'e geçmeyecek

Erdoğan bir ailenin evinde iftar yaptı

Erdoğan bir ailenin evinde iftar yaptı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.