İSTANBUL (AA) - Türk Tarih Kurumunca, "Heybeliada: Tarih, Medeniyet ve Adalet Paneli" gerçekleştirildi. Türk Tarih Kurumundan (TTK) yapılan açıklamaya göre, Heybeliada'daki Hüseyin Rahmi Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan yaptı. Ayhan, Adalar'ın dinlerin ve dillerin uyum içerisinde bir arada yaşayabildiği bir yapı olduğunu belirterek, "Farklılıkları yaşarken var olduğumuz yapının değerini bilerek hareket etmek gerekir. Bu bakımdan böyle bir çalışmanın Adalar'da yapılması ayrıca anlamlıdır." değerlendirmesinde bulundu. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da konuşmasında, büyük devlet olmanın ve farklılıkları bir arada yaşatmanın önemine değindi. Turan, "Devlet olmak, kültür ve medeniyet sahibi olmak tarihte her millete bahşedilmiş bir hususiyet değildir. Bu gelişmişliği yakalayan milletlerin sayısı azdır. Bu milletler hükmeden milletlerdir. Bir kültürün medeniyete dönüşmesinin ana teması güçlü bir devlettir." ifadelerini kullandı.

Dünya tarihinde "paks devletler" olarak ifade edilen siyasal yapılar olduğunu anlatan Turan, "Paks Hazarya, Paks Ottomana, Paks Romana gibi devletler, çeşitli halkları, dini yapıları ve grupları adalet bağı ve güvenlik çerçevesinde bir arada yaşatabilen devletlerdir. Bugün Paks Britanika, Paks Amerika devletleri de var deniyor ama ne kadar paks oldukları oldukça şüphelidir. Çünkü bunlar kendi içinde devrolmuş halkları artık yaşatmıyorlar. Paks devlet olmak, kendinden farklı olanları yaşatabilmektir." diye konuştu. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethiyle birlikte Bizans'tan iki önemli miras devraldığını aktaran Turan, "İstanbul ve Ayasofya ile birlikte topyekunn Ortodoks halk da devralınmıştır. Fatih bunu Patrikhaneyi bizzat kendisi kurarak, imtiyaz vererek yapmıştır. Ortodoks halk da bunun karşılığını kısa sürede vermiştir." dedi. Refik Turan, 1396'da Katolik dünyasının Osmanlı'yı bertaraf etmek için Haçlı Seferi düzenlediğinde Yıldırım Bayezid'in Anadolu Beyliklerinin yanı sıra Sırp Lazar'ı da müttefik olarak yanına aldığını hatırlatarak, Katoliklerin baskısına rağmen Yıldırım'ın yanında yer alan Lazar'ın Niğbolu ve Ankara Savaşlarında önemli katkılar sağladığını kaydetti.