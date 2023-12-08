Heyecanlandıran keşif: Adıyaman'da bulundu! Tam bin 800 yıllık

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden olan Perre Antik Kenti’nde devam eden kazılarda Roma dönemine ait 1800 yıllık, 17 bireye ait oda mezar bulundu. Çalışmalarda mezar üzerinde erkek ve kadın adları tespit edildi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Perre Antik Kent’te yapılan kazıda ortaya çıkarılan oda mezar 17 bireye ait olup, 2 bireyin ismi bulunmaktadır. Oda mezar, diğer oda mezarlarla aynı tipolojide olup, diğer mezarlardan farkı, khamosorion tipli mezarda ilk kez iki isme rastlanıldı. Bu oda mezarda bulunan yazıtın çevirisi şöyledir; Sabbion Maxiatas Cabbıwn erkek adı. Bu ilk ölen kişinin adıdır. Ardından başka bir isim gelir. O da Maxıatac. Bu, ikinci lahitte gömülü bir kadının adı ya da Sabbion'un etnik veya ailevi bir ismi olabilir. Milattan sonra 2'nci yüzyıl ve günümüzden 1800 yıl öncesine dayanmaktadır" diye konuştu.

DHA





