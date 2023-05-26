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Heyecanlandıran keşif! Doğal gaz hattı çalışmalarında tarihi sütun parçaları bulundu

26.05.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın Amasra ilçesinde heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Doğal gaz hattı için başlatılan kazı çalışmaları sırasında, Roma dönemine ait sütun parçaları bulundu. Tarihi sütun parçaları, müze müdürlüğünde koruma altına alındı. İşte detaylar...

Heyecanlandıran keşif! Doğal gaz hattı çalışmalarında tarihi sütun parçaları bulundu

Amasra'daki Kum ile Kaleşah mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik kısımda, 4 gün önce doğal gaz hattı için çalışma başlatıldı. Doğal gaz borusu yerleştiren ekipler, dün kazı sırasında tarihi olduğu düşünülen bazı parçalar buldu. Çalışmalar durdurulurken, Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi.

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ROMA DÖNEMİNE AİT

Gelen ekiplerin incelemesinde, parçaların Roma dönemine ait sütunlar olduğu belirlendi. Sütun parçaları, müze müdürlüğünde koruma altına alındı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelip, yetkililerden bilgi aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın sütun

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