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Heyelan nedeniyle 9 kişinin yaşadığı bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, 9 kişinin yaşadığı 3 katlı binanın önünde yaşanan heyelan nedeniyle, bina AFAD ekiplerince geçici olarak boşaltıldı.

Heyelan nedeniyle 9 kişinin yaşadığı bina boşaltıldı

Dün, Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'nde yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 3 ailenin yaşadığı 3 katlı binada hasar oluştu.

AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Bunun üzerine 9 kişinin yaşadığı 3 katlı bina geçici olarak boşaltıldı.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, toprak kaymasının devam ettiğini söyledi. Binayı geçici olarak tahliye ettiklerini söyleyen Güngör, "Yağan yağmurlarla birlikte Mithatpaşa Mahallesi’nde küçük bir heyelan oluştu. 3 katlı ve 9 kişinin yaşadığı evle ilgili hem belediyeye yazı yazacağız. Hem de geçici bir boşaltma vereceğiz. Çünkü heyelan devam ediyor. Tedbirleri aldıktan sonra aile tekrar evlerine dönebilecek." dedi.

Binada oturan Ali Kaya, daha önce bir heyelan meydana geldiğini ve beton bloklarla güçlendirme yaptıklarını anlattı. Ancak dün tekrar toprak kayması yaşandığını belirten Kaya, "En son dün sabah yine göçtü. Burada 9 kişi yaşıyoruz. 3 aile var. Ben, oğlum ve kiracım var. Gece yatamıyoruz. Korkuyoruz, ev çöker veya kayar diye sürekli dışarıdayım. Sürekli evin etrafını geziyorum. Bir an önce yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Zonguldak heyelan

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