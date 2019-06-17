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Heyelanın yıktığı mahalle

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

Samsun’da bir mahallede yaklaşık 9 yıldır yaşanan heyelan nedeniyle evler yıkılınca vatandaşlar bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Samsun’da bir mahallede yaklaşık 9 yıldır yaşanan heyelan nedeniyle evler yıkılınca vatandaşlar bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Bölgede kalan vatandaşlar ise tedirgin olarak hayatlarını sürdürüyorlar.
Samsun’un Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi ’heyelan mahallesi’ olarak anılıyor. Adeta deprem görmüş gibi olan bölgede sürekli heyelan yaşanması nedeniyle 15’e yakın ev yıkılırken yaklaşık 40 evde ise heyelana bağlı hasar meydana geldi. Birçok evin ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldiği mahallede, vatandaşlar bir bir evlerini boşaltarak başka bölgelere taşındı. Hasarlı olan evlerde ikamet etmeye devam eden diğer vatandaşlar ise kendilerine verilen yerlerin tarlalarına uzak olmasından yakındı.

9 yıldır heyelan ile birlikte
9 yıldır heyelan ile birlikte yaşadıklarını ifade eden Dursun Ali Özfidan, “Yaklaşık 9 yıldır bu heyelan bölgesinde yaşıyoruz ve heyelanla uğraşıyoruz. Tarlamıza inemiyoruz. Daha önceden de evlerimiz yıkıldı. Bu nasıl olacak hiç bilemiyoruz. En büyük sorunumuz ev sorunu. Komşularımız evlerinden çıktılar. Yukarıda verilen evlere geçtiler. Bize de ev hakkı verildi ama yukarıdaki eve gitsek buradaki tarlamıza gelemeyeceğiz. Tarlamızın başında duramayacaksak, yukarıdaki evi ne yapalım? Evde otururken tedirgin oluyoruz. Ağır bir vasıta geçse bile evler sallanıyor” dedi.
Tedirgin olduklarının altını çizen Ali Ak, “Bu bölgede birçok ev heyelan nedeniyle yıkıldı. Yollarımız da sağlam değil. Ağcagüney’den yukarıda 10 tane daha köy var. Oraya gitmek isteyenler buradan geçmek zorunda. Burada tedirginiz. Her an, ‘ne yapacağız, ne olacak’ diye düşünüyoruz. Bir anda tır geçtiğinde bile evler sallanıyor. Bunlar da heyelan zannedilip korkutuyor” diye konuştu.

“Evlerimizi kaybettik”
Bahçe yapacak tarlalarının bile kalmadığını vurgulayan Şerife Kırım, “Heyelan dolayısıyla evlerimizi kaybettik. Evler yıkılmadan 1 hafta önce bayağı bir sallanmıştık. Sonrasında da bir sallantı oldu ve evi terk etmek zorunda kaldık. Evden çıkar çıkmaz da ev yıkıldı. Tarlalarımız, evlerimiz ve yapılarımız heyelana kapıldı. Bağ-bahçe yapmaya yer bile kalmadı” şeklinde konuştu.
Mahalleli heyelan riski altında, daha güvenli gördükleri alanlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle

Heyelanın yıktığı mahalle
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