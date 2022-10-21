HGS araç sınıfları nelerdir? HGS araç sınıfı nasıl öğrenilir?

Her aracın köprü geçişlerinde ya da otoyollarda kullanılan HGS ile OGS ücretlendirmeleri farklılık gösterir. Tüm araçlar boyutlarına göre sınıflandırılır. Buna göre birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf ve altıncı sınıf olmak üzere altı farklı HGS araç sınıfı bulunur.

HGS araç sınıfları nelerdir?

Araçların sınıflandırmaları araçların boyutlarına ve türlerine göre yapılır. HGS araç sınıfları KGM tarafından belirlenir. Birinci sınıf araç kategorisine giren araçlar otomobillerdir. İkinci sınıf araç kategorisinde minibüsler bulunur. Otobüsler üçüncü sınıf araç kategorisine girer. Dördüncü sınıf araç kategorisinde ise kamyonlar vardır. AKS adetleri ve dingil sayıları altı ve daha fazla olan araçlar beşinci sınıf olarak kategorilendirilir. Altıncı sınıf olarak isimlendirilen araç sınıfı ise tırlar ve dingil sayıları altıdan fazla olan araçlar içindir.

HGS araç sınıfı nasıl öğrenilir?

Sahip olunan aracın hangi araç kategorisine ait olduğunu bilmek gerekir. Araç sınıfları kasa ve gövde tiplerine göre ayrılmıştır. Aracın hangi sınıfına dâhil olduğunu belirlemek için aks aralığı ya da dingil mesafesi tespit edilmelidir. HGS araç sınıfları şu şekildedir:

1. sınıf HGS hangi araçları kapsıyor?

AKS aralığı ya da dingil mesafesi 3 metre 20 santimetre altında olan tüm araçlar birinci sınıf araçlar olarak kabul edilmiştir. Bu sınıfta yer alan araçlar otomobillerdir.

2. sınıf HGS hangi araçları kapsıyor?

İkinci sınıf araçların dingil mesafeleri 3 metre 20 santimetre ve üzerinde olan her türlü 2 aksı bulunan aracı kapsar. Bu araç kategorisinde dâhil edilen araçlar minibüslerdir.

3. sınıf HGS hangi araçları kapsıyor?

Dingil sayısı 3 adet olan araçlar üçüncü sınıf HGS araçlarının kapsamında değerlendirilir. Bu sınıftaki araçlar yolcu otobüsleridir.

4. sınıf hangi araçları kapsıyor?

Bir aracın dingil sayısı ya da diğer adı ile AKS adedi 4 ya da 5 adet olursa dördüncü sınıf olarak adlandırılır. Bu sınıfın araçları kamyonlardır.

5. sınıf HGS hangi araçları kapsıyor?

AKS adedi ya da dingil adedi 6 olan veya altıdan daha fazla olan araçlar beşinci sınıf araçlar kapsamında işlem görür. Tırlar ve aks sayıları altıdan fazla olan kamyonlar bu araçlar arasında değerlendirilir.

6. sınıf HGS hangi araçları kapsıyor?

Motosikletler altıncı sınıf araç kategorisine dâhil edilmiştir. Bu araçlar OGS alırlarken birinci sınıf olarak değerlendirilirler. Köprülerde ve otoyollarda araç ücretinin yarısını öderler.



