HGS plaka güncelleme: HGS plaka değişikliği nasıl yapılır?

HGS kaydı bulunan bir araç sahibi aracını satmış, yeni bir araç almış ya da bir şekilde plaka değişikliği yapmak durumunda kalmış olabilir. Bu durumlar söz konusu olduğunda mevcut HGS kartları iptal edilmeden güncellenir. PTT şubelerinden plaka güncelleme işlemi yapılır.

HGS plaka değişikliği yapılabilir mi?

Herhangi bir sebeple aracını dolayısı ile plakasını değiştirmek durumunda olan araç sahipleri var olan HGS kartları için bu plaka değişikliğini bildirmek durumundadırlar. Bu işlem PTT şubelerinden ya da internet sayfaları üzerinden kolaylıkla ve kısa süre içinde yapılabilen bir işlemdir.

HGS plaka güncelleme nasıl yapılır?

HGS plaka değiştirme işlemi gerektiği durumlarda PTT şubelerine şahsen başvuru yapılmalıdır. En yakın PTT şubesine gerekli evraklar ile başvuru yapmak gereklidir. HGS plaka güncelleme işlemi için gereken belgeler bulunur. Bu belgeler şu şekildedir:

Araç sahibinin kimlik kartı

Araç sahibinin sürücü belgesi

HGS tanımlanacak araca ait ruhsat belgesi

HGS kullanım kartı

Bu belgeler en yakın PTT şubesine teslim edilerek gerekli işlemler yapılır. Hızlı Geçiş Sistemi için tüm değişiklikler ve düzeltmeler Karayolları Genel Müdürlüğü onayı ile gerçekleşir. HGS ile ilgili her türlü işlem, sorun ve talep için hgs@kgm.gov.tr adresine mail gönderilerek iletişime geçilebilir.

Arabamı değiştirdim HGS ne olacak?

Bir araç sahibi aracını satar ya da değiştirirse mevcut Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kartı için değişiklikleri bildiren bir işlem yapmalıdır. Yeni plaka bildirme işleminin ardından mevcut HGS kartının içindeki tüm bakiye yeni aracı için kendisine verilen yeni HGS kartına aktarılır. Yapılan işlemlerin ardından en fazla bir hafta içinde bakiye aktarma işlemi yapılır.

Plaka değişince HGS değişir mi?

Hızlı Geçiş Sistemi uygulaması devreden bir uygulama değildir. Sahip olunan abonelikler plaka bilgileri üzerinden oluşturulur. Bu sebeple Hızlı Geçiş Sistemi abonelikleri araç satıldığında ya da yeni araç alındığında aracın sahibi tarafından işlem yaptırılması gerekir, otomatik olarak değişmez. Bu işlem otomatik olarak yapılmayacağından araç sahibi kişinin gerekli belgeler ile şahsen başvuru yapması gereklidir.

e-Devlet HGS plaka değişikliği nasıl yapılır?

Var olan her türlü Hızlı Geçiş Sistemi kartı işlemleri e-Devlet hesabı üzerinden takip edilebilir. e-Devlet hesabına kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile girildikten sonra ilgili menüden tüm HGS bilgilerine ulaşabilmek mümkündür. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra PTT Genel Müdürlüğü işlemlerinden "Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama (Gerçek Kişi)" işlemi seçilerek HGS sorgulama işlemleri gerçekleştirilir.



