HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. HGS plaka güncelleme: HGS plaka değişikliği nasıl yapılır?

HGS plaka güncelleme: HGS plaka değişikliği nasıl yapılır?

21.10.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı boyut ve türlere göre sınıflandırılmış olan araçlar Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kartı ile otoyol ve köprü ücretlerinin ödemelerini yaparlar. Ancak bazı durumlarda farklı sebeplere bağlı olarak araç ve dolayısı ile plaka değişikliği yaşanır. Bu gibi durumlarda aynı etiket yeni plaka için kullanılamaz. Sistem üzerinden plaka güncelleme işlemi yapılmalıdır.

HGS plaka güncelleme: HGS plaka değişikliği nasıl yapılır?

HGS kaydı bulunan bir araç sahibi aracını satmış, yeni bir araç almış ya da bir şekilde plaka değişikliği yapmak durumunda kalmış olabilir. Bu durumlar söz konusu olduğunda mevcut HGS kartları iptal edilmeden güncellenir. PTT şubelerinden plaka güncelleme işlemi yapılır.

HGS plaka değişikliği yapılabilir mi?

Herhangi bir sebeple aracını dolayısı ile plakasını değiştirmek durumunda olan araç sahipleri var olan HGS kartları için bu plaka değişikliğini bildirmek durumundadırlar. Bu işlem PTT şubelerinden ya da internet sayfaları üzerinden kolaylıkla ve kısa süre içinde yapılabilen bir işlemdir.

HGS plaka güncelleme nasıl yapılır?

HGS plaka değiştirme işlemi gerektiği durumlarda PTT şubelerine şahsen başvuru yapılmalıdır. En yakın PTT şubesine gerekli evraklar ile başvuru yapmak gereklidir. HGS plaka güncelleme işlemi için gereken belgeler bulunur. Bu belgeler şu şekildedir:

  • Araç sahibinin kimlik kartı
  • Araç sahibinin sürücü belgesi
  • HGS tanımlanacak araca ait ruhsat belgesi
  • HGS kullanım kartı

Bu belgeler en yakın PTT şubesine teslim edilerek gerekli işlemler yapılır. Hızlı Geçiş Sistemi için tüm değişiklikler ve düzeltmeler Karayolları Genel Müdürlüğü onayı ile gerçekleşir. HGS ile ilgili her türlü işlem, sorun ve talep için hgs@kgm.gov.tr adresine mail gönderilerek iletişime geçilebilir.

HGS araç sınıfları nelerdir? HGS araç sınıfı nasıl öğrenilir?HGS araç sınıfları nelerdir? HGS araç sınıfı nasıl öğrenilir?

Arabamı değiştirdim HGS ne olacak?

Bir araç sahibi aracını satar ya da değiştirirse mevcut Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kartı için değişiklikleri bildiren bir işlem yapmalıdır. Yeni plaka bildirme işleminin ardından mevcut HGS kartının içindeki tüm bakiye yeni aracı için kendisine verilen yeni HGS kartına aktarılır. Yapılan işlemlerin ardından en fazla bir hafta içinde bakiye aktarma işlemi yapılır.

Plaka değişince HGS değişir mi?

Hızlı Geçiş Sistemi uygulaması devreden bir uygulama değildir. Sahip olunan abonelikler plaka bilgileri üzerinden oluşturulur. Bu sebeple Hızlı Geçiş Sistemi abonelikleri araç satıldığında ya da yeni araç alındığında aracın sahibi tarafından işlem yaptırılması gerekir, otomatik olarak değişmez. Bu işlem otomatik olarak yapılmayacağından araç sahibi kişinin gerekli belgeler ile şahsen başvuru yapması gereklidir.

e-Devlet HGS plaka değişikliği nasıl yapılır?

Var olan her türlü Hızlı Geçiş Sistemi kartı işlemleri e-Devlet hesabı üzerinden takip edilebilir. e-Devlet hesabına kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile girildikten sonra ilgili menüden tüm HGS bilgilerine ulaşabilmek mümkündür. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra PTT Genel Müdürlüğü işlemlerinden "Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama (Gerçek Kişi)" işlemi seçilerek HGS sorgulama işlemleri gerçekleştirilir.

HGS olmadan geçiş yapmanın cezası nedir? HGS olmadan köprüden geçersem ne olur?HGS olmadan geçiş yapmanın cezası nedir? HGS olmadan köprüden geçersem ne olur?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
40 yıllık eşimleyken başka bir adamla birlikte oldum40 yıllık eşimleyken başka bir adamla birlikte oldum
Fakıbaba’nın istifası için AK Parti'den ilk açıklama!Fakıbaba’nın istifası için AK Parti'den ilk açıklama!
Anahtar Kelimeler:
HGS OGS plaka değiştirme hgs geçiş bilgileri

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Kriz sonrası talep yağdı! Çareyi Türkiye'de buldular

Kriz sonrası talep yağdı! Çareyi Türkiye'de buldular

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

İlginizi Çekebilir

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.