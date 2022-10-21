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HGS olmadan geçiş yapmanın cezası nedir? HGS olmadan köprüden geçersem ne olur?

21.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahipleri köprülerden ve otoyollardan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile geçebilir. Bu geçişler araçların boyutlarına ve türlerine göre sınıflandırılmıştır. Ancak HGS kartında yeterince bakiye bulunmaması ya da kaçak geçiş durumlarında araç sahibi cezaya tabi tutulur.

HGS olmadan geçiş yapmanın cezası nedir? HGS olmadan köprüden geçersem ne olur?

Köprü ve otoyol geçişlerini kolaylaştırmak için uzun zamandır Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılmaktadır. Farklı boyutlarda ve türlerde olan araç sahipleri altı farklı sınıflandırma dâhilinde HGS ücretlendirilmesi yaparlar. Ancak bazı durumlarda bu geçişlere dair kurallar ihlal edilebilir. Geçişin olmaması ya da ceza yemenin sebebi HGS kartında yeterince bakiye bulunmaması olabilir. Kaçak geçiş denemeleri tespit edildiğinde ise önceden belirlenmiş yasal rakamlarda bir ceza ödenir.

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HGS olmadan köprüden geçersem ne olur?

Araç sahipleri Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) aboneliği olmadan ya da var olan HGS kartında yeterli bakiye olmadan köprüden ya da otoyoldan geçmeyi deneyebilir. Bu durumlarda araç sahipleri ceza ödemek durumunda kalır. Eğer HGS hesabı yoksa ve bu şekilde geçiş yapıldıysa mutlaka 2 hafta içinde HGS hesabı açılması gerekir. Peki, HGS olmadan geçiş yapmanın cezası nedir?

Bir araç sahibi HGS kartı olmadan ya da HGS kartının içinde yeterli bakiye olmadan köprüden ya da otoyoldan geçmeyi denerse ceza ödemek zorunda kalır. Bu ceza 2022 yılı için normal tek giriş ücretinin 5 katı olarak ücretlendirilmiştir. 2022 yılı için belirlenen HGS olmadan geçme ya da HGS eksik bakiye ile geçme cezası tek giriş 15 TL olan HGS geçiş bedelinin 5 katı katıdır. Araç sahipleri ceza olarak 90 TL ödeme yapmak durumunda kalırlar.

HGS etiketi olmadan geçiş yapılır mı?

Otoyollarda ve köprülerde HGS gişeleri bulunur. Bu yoldan geçecek olan araçlar bu gişede yer alan kameralar ile tespit edilir. Eğer bu kameraların belirlediği araç plakasına entegre edilmiş olan HGS hesabında eksik bakiye durumu söz konusu olursa aynı gün geçiş ücreti cezası tahsil edilir. Otomatik yapılan ve kameralarla takip edilen bu detaylı işlemler sayesinde etiket yapıştırma gerekliliği ortadan kalkar.

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HGS'siz geçiş cezası nereye ödenir?

Araç sahipleri HGS geçişi sırasında eksik bakiye durumu ile karşılaşabilir. Bu durumlarda geçiş yapabilir ancak aynı gün içinde ödemenin alınabilmesi için HGS kartına gerekli ceza bedelini yatırmalıdır. Aksi durumlarda cezaya tabi tutulur. Ceza 15 gün içinde ödenmelidir. HGS'siz geçiş cezası ilk olarak HGS bakiye yükleme noktalarından ödenebilir. Aynı zamanda PTT ödeme noktalarından da sorgulama yapabilirsiniz. HGS cezası anlaşmalı bankalardan online olarak ödenebilir.

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HGS hgs alma

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