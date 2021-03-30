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Hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

30.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz binlerce vatandaşın yararlanabileceği hibe desteğinin başvuruları bugün saat 18.00 itibariyle sona eriyor. Geri ödemesiz olan hibe desteğinden, sadece başvuranlar yararlanabiliyor. Hibe desteğine başvuranlar için ise 9 Nisan 2021 tarihine dikkat edilmesi gerekiyor. Peki Hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Hibe desteği başvurularının açıklanma tarihi!

Hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hibe desteğine başvuranlara karşılıksız para desteği sağlamakta. Başvuru süreci için ise bugün saat 18.00 son. Hibe desteği başvuruları, 30 Mart 2021 saat 18.00'e kadar internet üzerinden yapılabiliyor. İşlemlerin işleme ve pazarlama yatırımları için ise son tarih 9 Nisan 2021 18.00 olarak karşımıza çıkıyor.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Proje hazırlama sürecini başlatan çağrı ile; toplam 125 milyon Euro’ya karşılık gelen 1 milyar 173 milyon lira destek çiftçilere verilecek. Bu desteğin 45 milyon Euro’su ‘hayvansal üretim’, 80 milyon Euro’su ise ‘işleme ve pazarlama’ için ayrıldı. Kabul süreci başlayan projelerin son teslimi ise hayvansal üretim için 2 Nisan saat 18:00 tarihine kadar yapılabilecek.

Çevrimiçi başvuru sistemi ise 30 Mart saat 18.00’de kapatılacak. İşleme ve pazarlama yatırımları için ise son tarih 9 Nisan saat 18:00 olarak belirlendi. Çevrimiçi başvuru sisteminin kapanma tarihi ise 6 Nisan saat 18.00. Başvurular, ilk önce çevrimiçi sistem üzerinden yapılıyor ve başvuru çıktılarıyla istenen diğer evraklar, daha sonra TKDK il koordinatörlüklerine teslim ediliyor.

Hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

HİBE DESTEĞİ NEDİR?

Türkiye’deki 83 milyon nüfusun yaklaşık yüzde 25’i kırsal alanda yaşamakta. Köylerden kentlere göçü önlemek hatta kentlerden tekrar köylere dönüşü sağlayabilmek adına devlet, 2011 senesinden bu yana Avrupa Birliği (AB) ile kırsal kalkınmayı destekleyen programlar yürütmekte.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) takibini sağladığı Türkiye’nin eş finansmanı ile oluşturulan AB Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) fonundan ise çiftçilere hibe veriliyor. Bu uygulama kapsamında ‘IPARD II-10’un başvuru çağrısına yakın zamanda çıkıldı.

HİBE DESTEĞİ HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat.

HİBE DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan özel veya tüzel kişiler içinden dileyen herkes projesini hazırlayıp hibe desteğine başvuruda bulunabilir.

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