Hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hibe desteğine başvuranlara karşılıksız para desteği sağlamakta. Başvuru süreci için ise bugün saat 18.00 son. Hibe desteği başvuruları, 30 Mart 2021 saat 18.00'e kadar internet üzerinden yapılabiliyor. İşlemlerin işleme ve pazarlama yatırımları için ise son tarih 9 Nisan 2021 18.00 olarak karşımıza çıkıyor.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Proje hazırlama sürecini başlatan çağrı ile; toplam 125 milyon Euro’ya karşılık gelen 1 milyar 173 milyon lira destek çiftçilere verilecek. Bu desteğin 45 milyon Euro’su ‘hayvansal üretim’, 80 milyon Euro’su ise ‘işleme ve pazarlama’ için ayrıldı. Kabul süreci başlayan projelerin son teslimi ise hayvansal üretim için 2 Nisan saat 18:00 tarihine kadar yapılabilecek.

Çevrimiçi başvuru sistemi ise 30 Mart saat 18.00’de kapatılacak. İşleme ve pazarlama yatırımları için ise son tarih 9 Nisan saat 18:00 olarak belirlendi. Çevrimiçi başvuru sisteminin kapanma tarihi ise 6 Nisan saat 18.00. Başvurular, ilk önce çevrimiçi sistem üzerinden yapılıyor ve başvuru çıktılarıyla istenen diğer evraklar, daha sonra TKDK il koordinatörlüklerine teslim ediliyor.