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Hibrit motorlu Fiat 500 Türkiye’de! İşte fiyatı

29.04.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiat’ın ilk olarak 4 Temmuz 1957 yılında, Torino’da ürettiği ikonik modeli Fiat 500’ün hibrit motor seçenekli versiyonları ülkemizde satışa sunuldu. Paylaşılanlara göre, Fiat 500'de görev yapan yeni nesil, 3 silindirli atmosferik motor, 12V lityum iyon bataryası ile benzinli motor seçeneğine göre yüzde 20'lik yakıt tasarrufu sağlıyor.

Hibrit motorlu Fiat 500 Türkiye’de! İşte fiyatı

1.0 litrelik, 70 HP'lik hibrit motorlu Fiat 500, Cult, Dolcevita, Sport ve Dolcevita versiyonda sunulan cabrio gövde seçeneği ile geliyor. Fiat 500, tasarım ayrıntılarıyla ikonik modelin karakteristik özelliklerini koruyor gibi görünüyor.

HİBRİT MOTORLU FİAT 500 ENERJİ DEPOLAYABİLİYOR

Daha önce de söylediğimiz gibi, Fiat 500'de görev yapan yeni nesil, 3 silindirli atmosferik motor, 12V lityum iyon bataryası ile benzinli motor seçeneğine göre yüzde 20'lik yakıt tasarrufu sağlıyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen yeni nesil hibrit motor teknolojisi, karbondioksit emisyon seviyesinde de yüzde 21'e kadar düşüş sağlıyor. Fiat 500'ün 1.0 litrelik içten yanmalı motorunda, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlanırken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanılarak enerji üretip yeniden kullanılmak üzere 12 voltluk lityum bataryasında enerji depolanıyor.

Hibrit motorlu Fiat 500-1

DONANIM SEÇENEKLERİNDE NELER VAR?

Yeni Fiat 500'ün giriş seviyesi olan Cult versiyonda, Led DRL, elektrikli gövde rengi yan aynalar, vintage gösterge, 15 inçlik alaşımlı jantlar ve projeksiyon tipi farlar bulunuyor. Ayrıca Bluetooth ve USB bağlantısını destekleyen 5 inç dokunmatik ekran, 6 adet hoparlör ve hız sınırlayıcı da Cult versiyonda standart olarak yer alıyor.

Hibrit motorlu Fiat 500

Dolcevita versiyonda tüm bunlara ek olarak, cam tavan, ön ve arka tamponda krom detaylar, çamurluk üzerinde "Dolcevita" logosu bulunuyor. Kabinde ise dokunmatik ekranlı 7 inçlik AndroidAuto / Apple Car Play destekli bilgi ve eğlence sistemi, 7 inç TFT gösterge paneli ve otomatik klima, 16 inç alaşımlı jantlar, sis farları ve yağmur-karanlık sensörleri standart olarak sunuluyor. Kullanıcılar, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde ellerini direksiyondan ve gözünü yoldan ayırmadan telefon görüşmelerini yapabiliyor, mesaj alabiliyor veya gönderebiliyor ve akıllı telefon üzerinden müzik dinleyebiliyor.

Hibrit motorlu Fiat 500-3

Yeni hibrit Fiat 500'ün Sport versiyonunda ise 16 inç alaşımlı jantlar, spor direksiyon simidi, çamurluk üzerinde "Sport" logosu, otomatik klima, 7 inçlik Android Auto / Apple Car Play destekli bilgi ve eğlence sistemi, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, 50/50 katlanır arka koltuklar, hız sınırlayıcı ve cruise control bulunuyor. Kabin içinde ayrıca, 7 inç TFT gösterge paneli ve kontrol paneli yer alırken, Sport versiyonda sis farları ve yağmur-karanlık ve arka park sensörleri standart olarak sunuluyor.

Hibrit motorlu Fiat 500-2

İŞTE YENİ HİBRİT FİAT 500'ÜN FİYATI

Yeni hibrit Fiat 500, 179 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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