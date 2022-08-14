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Hiç aklınıza gelmez ama etkileri mucizevi! Diz ağrıları için lahana tarifi, diz ağrıları neden olur?

14.08.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diz ağrıları oldukça rahatsız edici durumlara sebep olmaktadır. Yürümekte ve hareket etmekte zorluk çıkaran diz ağrılarını çözmek için çeşitli tedaviler uygulanmaktadır. Bu tedaviler arasında lahana yaprağı kürü de bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre lahana yaprağı dizlerdeki eklem ağrılarını çözmektedir.

Hiç aklınıza gelmez ama etkileri mucizevi! Diz ağrıları için lahana tarifi, diz ağrıları neden olur?

Lahananın sağlığa karşı etkileri sadece diz ağrısını çözmesiyle bitmiyor. Lahana sağlığa karşı birçok hastalığa karşı koruyor. Her yaştan insanda görülebilen diz ağrısı birçok nedenden dolayı kaynaklanabilmektedir. Diz ağrıları için çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Dr. Feridun Konak eklemden kaynaklanan diz ağrılarından kurtulmak için lahana yönteminin tarifini veriyor. Eğer diz ağrılarınız geçmiyorsa mutlaka doktora başvurmanız gerekmektedir.

DİZ AĞRILARI NEDENLERİ NELERDİR?

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  • Osteoartrit (Kireçlenme)
  • Romatoid artrit
  • Bursit
  • Gut hastalığı
  • Tendinit
  • Diz kapağı çıkıkları
  • Bağlarda yırtılma
  • Kemik tümörleri
  • Kıkırdak hasarları
  • Kemik kırıkları
  • Aşırı kiloluluk

DİZ AĞRILARINI GEÇİREN LAHANA TARİFİ

Lahanaları yapraklarına ayırarak suyun içerisinde kaynatın. Kaynayan sudan lahana yapraklarını alarak içerisine ozon yağı veya zeytinyağı koyun. Lahana yaprağını ağrıyan bölgeye yapıştırın. Lahananın sıcaklığını dayanabileceğiniz sıcaklıkta ayarlayın. Ardından lahananın üzerini streçle sarın. Soğuyana kadar bekleyin.

LAHANA FAYDALARI

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  • Doğada sadece lahanada bulunan U vitamini mide ve bağırsak iç yüzeylerini koruyup o bölgedeki yaraları iyileştiriyor.
  • Amerika‘da yıllarca süren bir araştırmaya göre, lahananın ülsere iyi geldiği kanıtlanmış.
  • Sabah aç karnına ve yatmadan önce içilen bir bardak çiğ lahana suyu ile yapılan birkaç aylık kür ülseri tedavi ediyor.
  • Lahana suyu ayrıca idrar söktürüyor. Bal ilave edilerek içildiğinde ses kısıklığını gideriyor.
  • Çiğ lahana gözlere, kansızlığa ve ülsere iyi geliyor.
  • İçeriğinde bulunan bir madde insülin görevini üstlendiği için kandaki şeker seviyesini düzenliyor.
  • Kaynar suda bekletilmiş lahana yaprakları romatizmal ağrıları dindiriyor.


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