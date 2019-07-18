Hiç aldatıldınız mı? Altında yatan pek çok sebep olabilir!

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, aldatılmanın nedenleri, kadın-erkek tarafında nasıl yaşandığı ve başa çıkma yöntemleriyle ilgili birbirinden faydalı bilgileri bizler için paylaştı.
Kişilik bozuklukları ve çocuklukta yaşanan sorunlar gibi risk faktörlerinin yanı sıra sosyal medya ve sınırların çizilmemesi vb. durumlar da aldatma nedenleri arasında gösteriliyor.
Evlilikte yaşanan hayal kırıklığı ortak bir tetikleyici olarak kabul edilir. Aldatan kişi sorunları çözmek girişimde bulunabilir ancak bu süreçte bireysel girişim yeterli gelmeyebilir.
Aldatma konusunda farklı risk faktörleri de var. Fakat bunun sebebi hiçbir şekilde aldatılan eş değildir. Aldatma eylemi bazen bir yardım çağrısı, bir çıkış noktası ya da intikam olarak bile ortaya çıkabilir.
CİNSİYETLERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR
Cinsel sebeplerden dolayı aldatma kadınlara göre erkeklerde daha fazla görülüyor. Erkekler genel olarak sevgilerini güzel sözler söylemek yerine fiziksel temas ile gösterme eğiliminde olabiliyorlar.
Cinsel açıdan tatmin olmadıklarında ya da sürekli reddedildiğinde kolay bir şekilde sevilmediğini düşünebiliyorlar. Bundan dolayı güvensiz hissetme nedenli aldatmalar erkeklerde daha çok kendini gösteriyor.
Kadınlarda ise aldatma duygusal boşluğu doldurmaya yöneliktir. Genel olarak eşleri ile aralarında bir bağ kalmadığından ve arzulanmadığından şikayet eder.
MONOTONLUK ALDATMAYI TETİKLEYEBİLİR!
Kadınlar kendilerinin yeterince takdir edilmediklerini ya da görmezden gelindiklerini hissettiklerinde evlilik dışı bir ilişkinin duygusal yakınlığını aramaya yönelik eylemlerde bulunabilirler. Benzer bir şekilde evlilikten ya da ilişkiden sıkılmak, hem kadınları hem de erkekleri aldatmaya yöneltebilir.
NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİZ?
Bazı ilişkilerde her iki tarafında farkında olduğu ancak çözemediği sorunlarla yüzleşmek için çiftin zorlanmasının bir yolu olarak görülen yardım çağrısıdır. Böyle durumlarda aldatan taraf genellikle sorunu ön plana çıkarmak için yakalama yoluna dahi gidebilir. Bu noktada çözüm için eşlerin birbirleri arasındaki dinamikleri keşfetmesi gerekir.
Aldatmayı daha derin problemlerin bir semptomu olarak görmek çiftlerin altta yatan problemlerini çözmelerini ve ilişkilerini güçlendirmelerini sağlar.
EN NET TEPKİ KISKANÇLIK
Kadınlar duygusal aldatmayı, cinsel aldatmalardan daha tehlikeli bulurken erkekler duygusal olarak aldatmayı daha kolay affedebilirler. Ancak her ikisi içinde verilen en net tepki kıskançlıktır. Çözülemeyen kıskançlık kınamaya yol açar. Bu süreçte bir profesyonelle çalışmak ilişkiyi kurtarmak için atılacak en önemli adımdır.
Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
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