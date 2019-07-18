Hiç aldatıldınız mı? Altında yatan pek çok sebep olabilir!

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, aldatılmanın nedenleri, kadın-erkek tarafında nasıl yaşandığı ve başa çıkma yöntemleriyle ilgili birbirinden faydalı bilgileri bizler için paylaştı.

Kişilik bozuklukları ve çocuklukta yaşanan sorunlar gibi risk faktörlerinin yanı sıra sosyal medya ve sınırların çizilmemesi vb. durumlar da aldatma nedenleri arasında gösteriliyor.

Evlilikte yaşanan hayal kırıklığı ortak bir tetikleyici olarak kabul edilir. Aldatan kişi sorunları çözmek girişimde bulunabilir ancak bu süreçte bireysel girişim yeterli gelmeyebilir.

Aldatma konusunda farklı risk faktörleri de var. Fakat bunun sebebi hiçbir şekilde aldatılan eş değildir. Aldatma eylemi bazen bir yardım çağrısı, bir çıkış noktası ya da intikam olarak bile ortaya çıkabilir.

CİNSİYETLERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Cinsel sebeplerden dolayı aldatma kadınlara göre erkeklerde daha fazla görülüyor. Erkekler genel olarak sevgilerini güzel sözler söylemek yerine fiziksel temas ile gösterme eğiliminde olabiliyorlar.

Cinsel açıdan tatmin olmadıklarında ya da sürekli reddedildiğinde kolay bir şekilde sevilmediğini düşünebiliyorlar. Bundan dolayı güvensiz hissetme nedenli aldatmalar erkeklerde daha çok kendini gösteriyor.