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  4. Hiç gitmediği şehirden gelen trafik cezaları şaşkına çevirmişti! Sevindiren haberi aldı

Hiç gitmediği şehirden gelen trafik cezaları şaşkına çevirmişti! Sevindiren haberi aldı

15.10.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta yaşayan Seyfettin Aksan’a geçen aylarda ’Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’ndan otomobiliyle geçiş ihlali yaptığı’ gerekçesiyle peş peşe cezalar gelmişti. Aksan’a gelen cezalar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Hiç gitmediği şehirden gelen trafik cezaları şaşkına çevirmişti! Sevindiren haberi aldı

Sinop’ta esnaflık yapan Seyfettin Aksan’a (42), 26 Nisan’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’ndan otomobil ile 3 kez geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 41 lira ceza kesilmişti. İstanbul’a en son 15 yıl önce gittiğini söyleyen Aksan, yanlışlık olabileceğini düşünerek durumu yetkililere bildirip cezanın iptalini istemişti. Fakat Aksan, e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde yine aynı gerekçeyle ile cezaları olduğunu gördü. Aksan’a, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da aynı köprülerden 13 geçiş ihlali yaptığı iddiasıyla toplamda 152 lira ceza gelmişti. Toplamı 302 TL olan Aksan’a kesilen cezalar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafında iptal edildi.

"İNŞALLAH BİR DAHA YAŞANMAZ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Seyfettin Aksan, “2021 Nisan ayından beri arabama İstanbul otoyollarından ücretli geçişlerden ceza gelmekte. Nisan ayında ve geçtiğimiz 10. ayda ceza geldi. Bunların toplam bedelleri 150-150 TL toplam 300 TL civarı olmakta. Karayolları yetkilileri bu durumu göz önüne alarak aradılar beni ceza-i işlemin iptal olduğunu söylediler. İnşallah bu durum bir daha yaşanmaz” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sinop
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