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Hiç tanımadıkları kardeşlerine hediye gönderdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:56 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş Uğur Lisesi öğrencileri, Van'ın Çatak ilçesindeki 200 öğrenciye karne hediyesi yolladı

İstanbul Beşiktaş Uğur Lisesi öğrencileri, Van'ın Çatak ilçesindeki 200 öğrenciye karne hediyesi gönderdi.

Lise öğrencileri, Çatak'taki Görentaş ve Onağıl ilkokullarındaki kardeşlerine mektup yazarak, karne hediyesi olarak ne istediklerini sordu.

Aldıkları cevaba göre hediyelerini hazırlayan öğrenciler, bunları öğretmenleri aracılığıyla Van'a ulaştırdı.

Öğrencilere karne hediyelerini, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve İstanbul Beşiktaş Uğur Lisesi öğretmenleri verdi.

Kaymakam Türkmen, yaptığı açıklamada, farklı coğrafyada yaşayan gençleri buluşturmak, ortak değerleri ve kültürleri paylaştırmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin mektuplar aracılığıyla kardeşlerine hediye gönderdiğini belirten Türkmen, şöyle konuştu:

"İstanbul'daki öğrencileri ilçemize davet ettik. Zaten hediyelerini verdiğimiz öğrencilerle konuştuğumuzda mektup arkadaşlıklarının devam edeceğini, bir an önce öğrencilerimizi okullarında ağırlamak istediklerini belirttiler. Proje kapsamında hazırlanan bu anlamlı ve güzel karne hediyelerini minik kardeşlerine gönderen yönetim, öğrenci ve öğretmelerine teşekkür ederiz."

İstanbul Beşiktaş Uğur Lisesi matematik öğretmeni Gökmen Ay ise ülkede farklı kültürel, sosyal ve coğrafi koşulların bulunduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin farklı bölgelerde ama aynı ülkede yaşayan diğer arkadaşları ile tanışmasını, birbirleriyle paylaşımda bulunmalarını ve hediyeleşmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

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