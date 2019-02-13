"Hiçbir hadis Kuran ile çelişmez"

''Alimler bu eleştirel metotla özellikle İslam düşmanlarının birtakım uydurma rivayetleri, sözleri hadislerin içine ekleme girişimlerine engel olmuş, uydurma hadisleri ayıklayabilmişlerdir. Hadis alimlerimiz geliştirdikleri yeni metot sayesinde sahih, zayıf ve uydurma hadisleri analiz edebilmişlerdir. Bizim İslam düşünce tarihi içinde en kritik düşünen, en eleştirel yaklaşıma sahip olan ilim adamları hadisçilerdir. Çünkü sürekli olarak Peygamberimiz adına birileri yalan bir şeyler uydurmak istemiş ve bizim hadis alimlerimiz de bu hadisleri ayıklayıp reddetmek için sistem geliştirmişlerdir. Bu adeta bir bağışıklık sistemi gibidir. Buna da hadis usulü ismini vermişler."

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, "Hiç kimse kafasına göre 'Bir hadis zayıftır, uydurmadır ya da Kuran'a aykırıdır' diyemez. Ayrıca hiçbir hadis de Kuran ile çelişmez. Bu tartışmalar metodoloji bilmemekten kaynaklanıyor." dedi.

Müslümanların hadis olayına çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Şentürk, "Bu usul dediğimiz hadis metodolojisini geliştirmişler bir de isnat sistemi dediğimiz hadislerin raviler kanalıyla nasıl rivayet edildiğini, daha en başta yazılı olarak kayda geçirmişler. Yani günümüzdeki dipnot, referans sistemi gibi. Yani kim kimden hadis aldıysa onun silsilesini (rivayet zincirini) vermiş oluyor, hadisin güvenilirliğini garanti altına alabilmek için. Bunu işlettiğimiz zaman hiçbir uydurma hadis İslam sisteminin içine giremez. Eskiden de girmedi günümüzde de giremez." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Şentürk, Müslümanların hadis metodolojisinin yanı sıra fıkıh metodolojisi de geliştirdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Fıkıh usulü sayesinde hadisleri doğru algılayıp oradan hüküm çıkarmayı ve uygulamayı belirlemiş oluyoruz. Dikkat edersiniz her şey bir metotla oluyor. Bu da Müslümanlara has bir metottur. Rastgele, kafadan uydurulan bir şey yok. Hiç kimse kafasına göre 'Bir hadis zayıftır, uydurmadır ya da Kuran'a aykırıdır' diyemez. Ayrıca hiçbir hadis de Kuran ile çelişmez. Bu tartışmalar metodoloji bilmemekten kaynaklanıyor."