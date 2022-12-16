Hiçbir şey tahmin edildiği gibi değilmiş: Pornodakilerden çok farklı! Erkeklerin ve kadınların seksten beklentileri bambaşka çıktı

Mutlu ve sağlıklı bir ilişki için bazı temel konularda düşüncelerin aynı olmasa da benzer olması gerekiyor. Görülen uçurum farklar ilişkinin bozulmasına yol açabiliyor. Özellikle cinsellik ilişkinin gidişatında büyük önem taşıyor. Son yapılan araştırmalar kadınların ve erkeklerin cinsellikten beklentilerinin farklı olduğunu gösteriyor.

KADINLAR SEKS KONUSUNDA NE İSTER?

ZİHNİNİ AÇ

“Birine duygusal olarak bağlı değilsem, yatakta kendimi bırakmakta zorlanıyorum. Kendimi cinsel olarak ifade etmem için bana açılan erkeklerle çıkmam gerekiyor."

Sekse başlamadan önce zihinlerimizi açmalısınız. Çoğu kadının cinsel partnerine tamamen güvenmek ve kendini çarşafların arasına bırakmak için kendini güvende hissetmesi ve duygusal bir bağa sahip olması gerekir.

Bu aynı zamanda sizin de savunmasız olabileceğiniz anlamına gelir - onun size açılmasını istiyorsanız, siz de aynısını yapmalısınız. İster yeni ister uzun süreli bir ilişki içinde olun, iletişim harika seksin anahtarıdır.

KALİTE ÖNEMLİDİR

“Yedi saatten fazla aralıksız seks yapmak isteyen bir adam beni hâlâ korkutuyor. Bunu bitirmek için numara yapmaya devam ettim ama sonra tekrar gitmek isteyecekti. Bu bir kısır döngüydü."

Kadınlar sanılanın aksine saatlerce süren seksten hoşlanmazlar. Ne yazık ki, çoğu erkek cinsel eğitimini yanlış bir şekilde iyi seksin sonsuza dek sürdüğünü gösteren ana akım pornodan alıyor. Aslında, kadınların yüzde 75'i tek başına cinsel ilişkiden orgazm olamıyor. Bu yüzden ön sevişme son derece önemlidir.

Penetratif sekse geçmeden önce ona dokunmak, onunla dalga geçmek veya bir seks oyuncağı kullanmak için en az on ila 15 dakika harcayın. Kadınlar olarak orgazm taklidi yapmamanız gerçekten önemli. Kendinizi bir ömür boyu kötü seks için hazırlamakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda sevgiliniz cinsel bir Adonis olduğunu düşünürse nasıl gelişebilir?

GÜZEL KOKU

"Bir erkeğin görünüşüyle ilgilenmiyorum. Güzel kokuyorsa, dizlerimde zayıf kalıyor ve kıyafetlerini yırtmak için sabırsızlanıyorum."

Tıraş losyonu veya erkek kokusu, potansiyel bir partner seçerken kadınlar için en önemli faktör olduğu deneylerle kanıtlanmıştır. Basitçe söylemek gerekirse, güzel kokan bir adama karşı koyulamıyor. Ağız kokusunun en büyük cinsel sapma olduğunu söylemeye gerek yok. Bu yüzden erkeklerin kişisel hijyenine öncelik vermesi ve kirlenmeyi planlamadan önce her zaman taze kokması önem taşıyor.

YAVAŞ VE İSTİKRARLI

“Sürekli 'yakında mısın' diye soran bir adamla yatmak kadar itici bir şey yoktur. Öyle olsaydım, şimdi değilim.”

Araştırmalar, kadınların kendilerini baskı altında hissettiklerinde orgazm olma olasılıklarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Seks rahatlatmalı, bölgeye girmeli ve aceleye gelmemeli. “Daha gelmedin mi?” gibi yorumlar iticidir ve stres yaratarak stres hormonu kortizol seviyelerinin fırlamasına neden olur ve orgazm şansını engeller. Tıpkı kadının sizinle ön sevişme yaparken veya seks yaparken zevk aldığını bilmek istediğiniz gibi. Bu yüzden kadınları rahat hissettirin.

KENDİNE GÜVEN

“Birisine duygusal olarak bağlı değilsem, yatakta kendimi bırakmakta zorlanıyorum. Kendimi cinsel olarak ifade etmem için bana açılan erkeklerle çıkmam gerekiyor.

Cinsel güven bulaşıcıdır. Kadınları yatak odasında çılgına çevirmek için Brad Pitt gibi görünmenize veya spor salonlarında bilenmiş bir vücuda sahip olmanıza gerek yok.

Araştırmalar, kendine güvenen erkeklerin daha çekici olduğunu, kadınların ise muhtaç olmayı itici bulduğunu gösteriyor.

BOYUT ÖNEMLİ DEĞİL

"Yaşadığım en iyi seks, en zengin erkeklerle yaptığım seks değil. Genel olarak, bu erkekleri biraz tembel ve seksi oldukça acı verici buldum."

Çoğu erkek penisinin boyutuna takıntılıdır ve tüm kadınların büyük bir paket istediğini düşünür. Ortalama dik penis uzunluğu 15 cm olsa da, önemli olan erkeklerin boyu değil, penisinin hareketidir. Bu yüzden cetvelinizi bir kenara bırakın ve sizi harika bir aşık yapan şeye odaklanın. Klitoral stimülasyon ve seks oyuncakları ile eşleştirme ilişkisi bitiş çizgisini aşmasına yardımcı olacaktır.

Beden konusunda gerçekten endişeleniyorsanız, kızın tepeye baktığı ters kovboy kızını deneyin. Bu konum size delme derinliği ve hızı üzerinde tam kontrol sağlar.

ERKEKLER SEKSTEN NE İSTER?

ÖVÜLMEK

“Eski karım her zaman iltifat beklerdi ama asla geri vermezdi ve bu bende istenmediğimi hissettirirdi. Şimdi tekrar çıkıyorum, bir kadının sana iltifat edecek kadar kendine güvenmesi gerçekten çekici geliyor."

Erkeklerin de arzulanan ve seksi hissetmekten hoşlandıklarını unutmak kolaydır.

Övgü olmadan, erkekler partnerlerinden dışlanmış veya baş belası gibi hissedebilirler. Genellikle bu, başka bir yere bakmaları için bir katalizör olabilir.

Partneriniz ateşli göründüğünde ona söyleyin. Yatakta iyi bir şey yaptığında ona söyleyin. Yatak odasının içinde ve dışında bağ kurmanıza yardımcı olacaktır.

IŞIKLARI AÇIK TUTMAK

"Eski sevgilim onu çıplak görmemden nefret ederdi ve mumya gibi yorgana sarılırdı. Gerçek bir ruh hali öldürücüydü. Titreyen parçalarına bakmıyoruz bile, seni çıplak bıraktığımız için çok heyecanlıyız ve hayal kırıklığına uğratmayacağımızı umuyoruz!"

Ne yazık ki araştırmalar kadınlarının yüzde ondan fazlasının görünüşlerinden dolayı depresyona girdiğini gösteriyor.

Ve kadınlar görünüşlerinden hoşlanmadıklarında, ışıklar kapalıyken ya da örtünerek seks yapmayı tercih ederler. Egzersiz, vücudunuza olan güveninizi ve ayrıca libidonuzu artırmanın harika bir yoludur. Sadece 30 dakika ter atmak, kendini iyi hissettiren "aşk" hormonu serotonin de dahil olmak üzere endorfinleri serbest bırakacaktır. Sadece fiziksel olarak gelişmekle kalmayacak, aynı zamanda zihinsel tutumunuz da değişecek ve özgüveniniz fırlayacak.

SİZİ MEMNUN ETMEMİZE İZİN VERİN

“Ön sevişme yaparak yaşlarını harcayan ama iyiliğine karşılık vermeme izin vermeyen kadınlarla çıktım. Ama sizi memnun etmemizi izlemek büyük bir heyecan."

Bazı kadınlar, sekse aktif olarak katılmaktansa izlemeye alışkındırlar ve onu bırakıp tamamen rahatlamak için mücadele ederler. Ana akım porno ve sosyal kısıtlamalar sayesinde kadınlar, seksin tamamen erkeklerin zevkiyle ilgili olduğunu düşünmeye şartlandı. Ancak sabırlı davranarak ve kendini ifade etmesi için ona güvenli bir alan yaratarak bu engelleri aşmasına yardımcı olabilirsiniz. Bol bol öpücük, kucaklama ve okşama ile onu ısıtmak için zaman harcayın.

GÖSTER, SÖYLEME

“Bir eski sevgilimiz, biz ayrıldıktan sonra bana her zaman numara yaptığını söyledi. Kesinlikle eziciydi. Kadınların yatakta daha fazla yön vermesini isterdim - biz zihin okuyucu değiliz."

İyi bir seks istiyorsanız, orgazm taklidi yapmak yapabileceğiniz en kötü şeydir. Yalan söylüyorsanız, erkekler isabetli olup olmadıklarını nasıl bilsinler? Bazı kadınlar konuşmaktan utanıyor ama araştırmalar erkeklerin yatakta ne istediğini bilen kadınları inanılmaz derecede seksi bulduğunu gösteriyor. Erkekler görsel olarak öğrenenler olduğundan, ellerini hareket ettirmekten ve ona bunu nasıl yapacağını göstermekten korkmayın.

YENİ MACERALAR DENEMEK

"Gerçekten ateşli bir kızla tanışmaktan daha kötü bir şey yok, onun yatakta tam bir sıkıcı olduğunu keşfetmek. Yakışıklı olmak yeterli değil - biz seksi başlatmaktan ve yeni pozisyonlar denemekten korkmayan bir kadın istiyoruz."

Pek çok ateşli erkek yeni şeyler keşfetmeyi sever ve bu heyecan ihtiyacı yatak odasında bitmez. Araştırmalara göre erkeklerin yüzde 60'ından fazlası daha maceralı seks istiyor. Duşta, ormanda veya arabada seksi düşünün - evet, gerçekten! Pozisyonları karıştırmaktan ve seks oyuncakları denemekten de korkmayın. Erkekler sadece orada yatıp takım için bir tane almanı istemiyorlar, maceracı olmanı, kontrolü ele almanı ve seksi de başlatmanı istiyorlar.

ÇILDIRMA

"Kalkışta zorlanıyorsak duymak isteyeceğimiz son şey 'Benden hoşlanıyor musun?'

Üyemizi ayağa kalkması için çaresizce ikna etmeye çalışıyoruz ve bunun gibi sorular sadece stres seviyemizi artırarak tam tersi bir etki yaratıyor."

Erkeklerin yarısından fazlası hayatlarının bir noktasında erektil disfonksiyon yaşayacaktır. Bir erkek için, genellikle bir sevgili olarak başarısız olmuş gibi hissedebilir ve öz saygısını etkileyebilir, ancak bunun ne kadar çekici olduğunuzla hiçbir ilgisi yoktur. Aslında, sizi çok çekici bulduğu için sizi memnun etmek istediği için endişeli hissediyor olabilir. Bu size olursa, sakin olun ve sabırlı olun. Bu, erkeğinizin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olacak ve mantıklı tepkinizi takdir edecektir.

