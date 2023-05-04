HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hıdırellez caiz mi? Hıdırellez İslam'da var mı? İşte dinimizdeki yeri...

Hıdırellez caiz mi? Hıdırellez İslam'da var mı? İşte dinimizdeki yeri...

04.05.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez'in İslam'da yeri olup olmadığı Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Anadolu'da kutlanan bu mevsimlik bayramın yaklaşması nedeniyle merak konusu oldu. Bu gün, dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır Aleyhisselam ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın dünyada bir araya geldikleri gün olarak kabul edilmektedir. Peki, Hıdırellez caiz mi? Hıdırellez İslam'da var mı? İşte dinimizdeki yeri...

Hıdırellez caiz mi? Hıdırellez İslam'da var mı? İşte dinimizdeki yeri...

Hıdırellez'in Ku'an-ı Kerim'de geçip geçmediği konusunda bilgi edinmek isteyenler araştırmalarına hız verdi. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerin önemli bir kısmında Hızır ile İlyâs’ın birleştiği günün hatırası geçmişten bu zamana değişik günlerde ve biçimlerde kutlanmaktadır. Peki, Hıdırellez caiz mi? Hıdırellez İslam'da var mı? Ayrıntılar haberimizde...

HIDIRELLEZ CAİZ Mİ?

Hıdırellez, dinden ziyade kültürel bir gelenektir. Fakat İslam inancına göre Hıdırellez kutlamak günah değildir.

HIDIRELLEZ İSLAM'DA VAR MI?

Yine de İslam dininde böyle bir kutlama veya bayram günü yer almamaktadır.

Fakat İslam dünyasının önemli bir kısmında hıdrellez veya başka bir isimle Hızır ile İlyâs’ın birleştiği günün hâtırası çok eskiden beri değişik günlerde ve biçimlerde kutlanmaktadır.

j2

HIDIRELLEZ NEDİR?

Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır.

Adı farklı toplumlarda farklı olarak anılsa, ritüelleri her coğrafyada ayrı olsa bile Hıdırellez, bolluk, bereket ve umudun simgesi olarak her yerde aynı niyetle kutlanır.

j3

HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2023?

Hıdırellez 5 Mayıs 2023 Cuma günü başlayacak, 6 Mayıs Cumartesi günü bitecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büfeye kurşun yağdırdı! Dehşet anları kameradaBüfeye kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Dünya bunu konuşuyor! Rusya'nın iddiasına Zelenskiy'den ilk yanıtDünya bunu konuşuyor! Rusya'nın iddiasına Zelenskiy'den ilk yanıt
Kuyruğun sonu görünmüyor... "Televizyondan duydum geldim"Kuyruğun sonu görünmüyor... "Televizyondan duydum geldim"
Anahtar Kelimeler:
Hıdırellez hıdırellez bayramı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

İlginizi Çekebilir

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.