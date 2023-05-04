Hıdırellez caiz mi? Hıdırellez İslam'da var mı? İşte dinimizdeki yeri...

Hıdırellez'in Ku'an-ı Kerim'de geçip geçmediği konusunda bilgi edinmek isteyenler araştırmalarına hız verdi. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerin önemli bir kısmında Hızır ile İlyâs’ın birleştiği günün hatırası geçmişten bu zamana değişik günlerde ve biçimlerde kutlanmaktadır. Peki, Hıdırellez caiz mi? Hıdırellez İslam'da var mı? Ayrıntılar haberimizde...

HIDIRELLEZ CAİZ Mİ?

Hıdırellez, dinden ziyade kültürel bir gelenektir. Fakat İslam inancına göre Hıdırellez kutlamak günah değildir.

HIDIRELLEZ İSLAM'DA VAR MI?

Yine de İslam dininde böyle bir kutlama veya bayram günü yer almamaktadır.

Fakat İslam dünyasının önemli bir kısmında hıdrellez veya başka bir isimle Hızır ile İlyâs’ın birleştiği günün hâtırası çok eskiden beri değişik günlerde ve biçimlerde kutlanmaktadır.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır.

Adı farklı toplumlarda farklı olarak anılsa, ritüelleri her coğrafyada ayrı olsa bile Hıdırellez, bolluk, bereket ve umudun simgesi olarak her yerde aynı niyetle kutlanır.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2023?

Hıdırellez 5 Mayıs 2023 Cuma günü başlayacak, 6 Mayıs Cumartesi günü bitecek.

