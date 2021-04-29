Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez hangi gün?

Hızır ile İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak bilinen Hıdırellez’in Türk tarihi açısından önemli bir yeri vardır. Her sene aynı tarihlerde kutlanan Hıdırellez’de sofralar kurulup yemek yenir, kırlara çıkılarak eğlence, şenlik ve oyunlar düzenlenir, mezar ziyareti yapılır, ateş yakılıp üzerinden atlanılır, dilek tutulur ve bolluk bereket duaları yapılır.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Her sene 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan "Hıdırellez", Orta Doğu, Anadolu, Suriye, Irak, Azerbaycan, Kırım ile Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas peygamberler ile Anadolu'da dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır’ın yeryüzünde buluştukları gün olarak değerlendirilen baharın habercisi "Hıdırellez", asırlar boyu nesilden nesile aktarılıyor.

İlyas ile Hızır kelimelerinin birleştirilmesinin ardından ortaya çıkan "Hıdırellez", Kırım, Anadolu ve Azerbaycan ile Balkan ve Orta Doğu ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.

Halk inancına göre, peygamber olan İlyas ile Hızır, her sene yalnızca bir kez bir araya geliyor. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı anda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin ise suların koruyucusu olduğu inancı savunuluyor.