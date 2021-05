Hıdırellez nedir? İşte en güzel Hıdırellez mesajları

Sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok bölgesinde farklı isimlerle anılan Hıdırellez, bahar aylarının getirdiği bolluk ve bereketin simgesi olarak görülüyor. Hızır ve İlyas’ın (A.S) dünyada buluştuğu gün olarak da bilinen Hıdırellez ile ilgili en güzel mesajlar ile milyonlarca kişi en güzel dileklerini birbirine iletiyor.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır. Adı farklı toplumlarda farklı olarak anılsa, ritüelleri her coğrafyada ayrı olsa bile Hıdırellez, bolluk, bereket ve umudun simgesi olarak her yerde aynı niyetle kutlanır.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Türkiye’de Hıdırellez her yıl 5 - 6 Mayıs günlerinde kutlanıyor.

EN GÜZEL HIDIRELLEZ MESAJLARI

Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi... Evime, mutfağıma, gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış, yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.