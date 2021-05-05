Hıdırellez nedir? İşte en güzel Hıdırellez mesajları

Sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok bölgesinde farklı isimlerle anılan Hıdırellez, bahar aylarının getirdiği bolluk ve bereketin simgesi olarak görülüyor. Hızır ve İlyas’ın (A.S) dünyada buluştuğu gün olarak da bilinen Hıdırellez ile ilgili en güzel mesajlar ile milyonlarca kişi en güzel dileklerini birbirine iletiyor. HIDIRELLEZ NEDİR? Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır. Adı farklı toplumlarda farklı olarak anılsa, ritüelleri her coğrafyada ayrı olsa bile Hıdırellez, bolluk, bereket ve umudun simgesi olarak her yerde aynı niyetle kutlanır. HIDIRELLEZ NE ZAMAN? Türkiye’de Hıdırellez her yıl 5 - 6 Mayıs günlerinde kutlanıyor. EN GÜZEL HIDIRELLEZ MESAJLARI Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi... Evime, mutfağıma, gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış, yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.

Az bilirim, uz bilirim, Hıdırellez'den sonra yaz bilirim... Dostluğumuza ve kardeşliğimize hizmet eden, insan ve doğa sevgisini amaç bilmiş, kültürümüzün baharı Hıdırellez'i kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum... Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun. Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin. Tanrım beni yavaşlat... Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir... Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele… Yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et… Hıdırellez baharı, bahar bolluğu getirir. Bu yıl tüm dünyada bolluk ve bereket yaşanması dileğiyle... Bayramınız kutlu olsun... Biz bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” diliyoruz. Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.

Hepinizin dilekleri en yüksek hayrınıza kabul olur dilerim. Bereket, şans, sağlık, aşk sizlerden yana olsun. Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun. Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle Hıdırellez Bayramınızı kutlarım. Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun. Gül ağacının dibine Bir güneş çizelim! Bolca aydınlık için... Bolluk ve bereketin arttığı, bizlere baharı müjdeleyen hıdırellez bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Hıdırellez baharı ve güzellikleri müjdelesin... Kutlu olsun... Birçok farklı kültürde yeri olan Hıdırellez doğanın uyanışını kutlamanın güzel bir bahanesi, bereket ve bolluğun tarihsel bir simgesidir. Hızır uğrasın kapınıza. Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun. Bolca sevgi,

Bolca huzur,

Bolca umut,

Bu gece dilekler tutulsun.

Dileğini tuttuğunuz ne varsa gerçeğe kavuşması dileğiyle... Hızır ile İlyas ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.