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Hıdırellezde neler yapılır? Hıdırellez ne demektir? Hıdırellez hikayesi nedir? Hıdırellez günah mı?

05.05.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Hıdırellez, baharın müjdecisi olarak tanımlanmaktadır. Hıdırellez kutlamalarının ne olduğu ve nasıl yapıldığı vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Hıdırellez, Türklerin hakim olduğu coğrafyalarda kutlanan bir bahar bayramıdır. Hıdırellez kutlamalarının neler olduğuna detaylı bilgiler haberimizde!

Hıdırellezde neler yapılır? Hıdırellez ne demektir? Hıdırellez hikayesi nedir? Hıdırellez günah mı?

Hıdırellez, Hızır ile İlyas peygamberlerin her yıl buluştukları gün olarak kabul edilmektedir. Hıdırellez, baharın müjdelenmesi amacıyla Türklerin hakim olduğu coğrafyalarda kutlanan bir bahar bayramıdır. Hıdırellez farklı inanış ve geleneklerde kutlanmaktadır. Bir çok ülkede geleneksel bayram olarak kutlanan hıdırellez için geri sayım başladı. Baharın habercisi olan Hıdırellezde yapılan ritüeller araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen detaylar...

HIDIRELLEZ NEDİR?

Her yıl 6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez asırlardır Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar ile Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde geleneksel bir bayram olarak biliniyor.

Bu önemli günde sağlık, bolluk, bereket, şans getirileceğine inanılan ve yöreden yöreye değişen farklı ritüelleri hala görmek mümkün. Geçmişten bugüne uzanan bu geleneklerin kimisi şehirleşmenin etkisiyle unutulmaya yüz tutarken bazıları ise hala yaşatılmaya çalışılıyor.

HIDIRELLEZ NE DEMEK?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak anılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

HIDIRELLEZDE NELER YAPILIR?

Hıdırellez denince akıllara ilk olarak her tür hastalık ve kötülükten korunmak için yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanması ve dileklerin kağıda yazılarak gül ağacının altına gömülmesi ya da asılması geliyor.

Hıdırellezde neler yapılır? Hıdırellez ne demektir? Hıdırellez hikayesi nedir? Hıdırellez günah mı?

Üzerine çeşitli dilek, niyet yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılıyor. Otlarda biriken çiğ damlalarından yoğurt yapılıyor ve hamur mayalanıyor. O gün yapılan bir başka ritüele göre deniz ya da dere kenarından dilek tutularak toplanan 41 taş 1 yıl boyunca saklanıyor bir sonraki Hıdırellez'de bu taşlar suya atılıp, yenisi toplanıyor.
Bekar kızlardan alınan yüzük, kolye ve boncuk gibi eşyalar içerisi su dolu çömleğin içerisine konup, çömleğin ağzına yeşillik bırakılarak üzeri kırmızı bir yemeni ile örtülüp kilitlenerek gül ağacının dibine bırakılıyor. Ertesi gün çömlek başına toplanan kızlardan birinin üzerinden kilit açılarak maniler eşliğinde çömlekteki eşyalar çıkarılıyor.

Verim vermeyen ağacın yanına balta ile gidilerek ürün vermesi yoksa kesileceği söyleniyor. Deniz kenarından kırık dalgalardan bir kaba doldurulan deniz suyu da bolluk ve bereket için evin içerisine serpiliyor. Bereket getireceği düşünülerek keselere konan bakliyat, gül ağacına asılarak 1 gece bekletiliyor, bu malzemeler 1 yıl boyunca yemeklere az az konarak tüketiliyor. Kurulan salıncakta oturan genç kızı bu kişiyle evlenmek isteyen delikanlı sallıyor.

HIDIRELLEZ GÜNAH MI?

Bunlar halk geleneğidir. Öncelikle batıl olan hiçbir uygulamayı dinimiz kabul etmez. Hıdırellez kutlamalarını batıl ve hurafelerle doldurmak doğru değildir. Hurafe uygulamalara itibar etmemek bu gibi hurafelerden uzak durmak gerekir.

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