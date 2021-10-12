KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Makyajınıza seviye atlatın! Highlighter'ı doğru kullanma teknikleri

Makyajınıza seviye atlatın! Highlighter'ı doğru kullanma teknikleri

12.10.2021 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Highlighter, sıklıkla kullanılan makyaj malzemeleri arasında yer alır. Cildi daha parlak ve ışıltılı gösteren highlighterları kullanırken vereceğimiz tavsiyelerden faydalanabilirsiniz. Highlighterları doğru kullandığınız takdirde halihazırda sahip olduğunuz özelliklerinizi ön plana çıkararak dikkat çekebilirsiniz. İşte highlighter kullanma taktikleri...

Makyajınıza seviye atlatın! Highlighter'ı doğru kullanma teknikleri

Gayet basit ve pratik bir şekilde uygulanabilen highlighterları günlük makyaj rutininize rahatça dahil edebilirsiniz. Yine de highlighter uygulaması yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Sizin için araştırdığımız bu noktaları göz önünde bulundurarak makyajınızı bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. İşte highlighter kullanırken yapılması gerekenler...

DENGEYİ KORUYUN!

  • Highlighter uygulaması yaparken dengeyi korumanız gerekir. Makyajınızın diğer unsurları, highlighter ile beraber ahenkle dans etmeli. Özellikle de sürdüğünüz far ve rujun highlighterla olan uyumunu göz önünde bulundurmalısınız.

  • Sürdüğünüz highlighterın aşırıya kaçmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde yüzünüzde olması gerektiğinden daha yağlı bir görünüm oluşabilir.

  • Pigmentasyonu yüksek olan highlighterları uygularken farın ucuyla biraz ürün almanız çoğu zaman yeterli olur. Böylelikle minik bir fırça darbesiyle parlak bir görünüm yakalayabilirsiniz.

  • Fırçanın yanı sıra parmak uçlarınızı kullanarak da highlighter uygulayabilirsiniz. Parmak uçlarıyla uygulama yapıldığı zaman kullanılan ürün miktarı daha kolay ayarlanabilir.

HIGHLIGHTER UYGULAMA ŞEKİLLERİ VE BÖLGELERİ

  • Makyaj yaparken highlighter kullanarak küçük dokunuşlarla daha parlak ve estetik bir görünüm yakalayabilirsiniz. Highlighter uygularken farklı teknikleri inceleyebilirsiniz. Farklı türlerdeki fırçalar arasından seçim yaparak ürünlerin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

  • Highlighter uygulaması yaparken ürünleri yüzünüzün çeşitli bölümlerinde kullanabilirsiniz. Elmacık kemiklerinize sürmüş olduğunuz highlighter sayesinde daha belirgin ve keskin bir görüntü elde edebilirsiniz.

  • Göz pınarlarınıza highlighter dokunuşu yapabilirsiniz. Bu sayede gözleriniz daha iri görünür.

  • Kaşlarınızın altındaki kaş kemiğine de highlighter uygulayabilirsiniz. Kaş kemiğine uygulanan highlighter sayesinde kaşlarınız olduğundan daha kalkık bir görünüme sahip olur.

  • Dudak bölgesine de farklı şekillerde highlighter uygulayarak hoş bir görünüm yakalamak mümkün. Ruj sürmeden önce dudaklarınızın kenarına ve alt dudağınıza highlighter sürebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde rujunuz daha parlak ve etkileyici görünür. Ayrıca dudaklarınız daha dolgun ve çekici durur.

  • Burnunuzun ucuna uyguladığınız highlighter yüzünüzü daha parlak ve ferah gösterir. Burun kemiğinize highlighter uygulayarak gölgeleme yapabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış temizliği zamanı! Temizlik yaparken herkes bu noktaları atlıyor ama...Kış temizliği zamanı! Temizlik yaparken herkes bu noktaları atlıyor ama...
Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyorAvrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor
Eski eşyalarınızı değerlendirmeye ne dersiniz?Eski eşyalarınızı değerlendirmeye ne dersiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Nihal Yalçın'a destek veren Ceren Moray'dan Tamer Karadağlı'ya tepki

Nihal Yalçın'a destek veren Ceren Moray'dan Tamer Karadağlı'ya tepki

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Okan Bayülgen'i şaşırtan oryantal yanıtı: İyi sallıyorum

Okan Bayülgen'i şaşırtan oryantal yanıtı: İyi sallıyorum

Tarkan son haliyle şaşırttı: Ormanlar kralı Tarzan...

Tarkan son haliyle şaşırttı: Ormanlar kralı Tarzan...

Temizlik zamanı! Herkes bu noktaları atlıyor ama...

Temizlik zamanı! Herkes bu noktaları atlıyor ama...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İşte bırakmanın faydaları! Sadece kilo değil...

İşte bırakmanın faydaları! Sadece kilo değil...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kokusuyla tüm duyuları uyaran erkek parfümleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran erkek parfümleri

Bu yöntemler sayesinde ağız kokusu nihayet sona erecek

Bu yöntemler sayesinde ağız kokusu nihayet sona erecek

5 dakikada kuaför etkisi

5 dakikada kuaför etkisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.