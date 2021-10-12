Makyajınıza seviye atlatın! Highlighter'ı doğru kullanma teknikleri

Gayet basit ve pratik bir şekilde uygulanabilen highlighterları günlük makyaj rutininize rahatça dahil edebilirsiniz. Yine de highlighter uygulaması yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Sizin için araştırdığımız bu noktaları göz önünde bulundurarak makyajınızı bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. İşte highlighter kullanırken yapılması gerekenler...

DENGEYİ KORUYUN!

Highlighter uygulaması yaparken dengeyi korumanız gerekir. Makyajınızın diğer unsurları, highlighter ile beraber ahenkle dans etmeli. Özellikle de sürdüğünüz far ve rujun highlighterla olan uyumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Sürdüğünüz highlighterın aşırıya kaçmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde yüzünüzde olması gerektiğinden daha yağlı bir görünüm oluşabilir.

Pigmentasyonu yüksek olan highlighterları uygularken farın ucuyla biraz ürün almanız çoğu zaman yeterli olur. Böylelikle minik bir fırça darbesiyle parlak bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Fırçanın yanı sıra parmak uçlarınızı kullanarak da highlighter uygulayabilirsiniz. Parmak uçlarıyla uygulama yapıldığı zaman kullanılan ürün miktarı daha kolay ayarlanabilir.

HIGHLIGHTER UYGULAMA ŞEKİLLERİ VE BÖLGELERİ