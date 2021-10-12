Makyajınıza seviye atlatın! Highlighter'ı doğru kullanma teknikleri

Gayet basit ve pratik bir şekilde uygulanabilen highlighterları günlük makyaj rutininize rahatça dahil edebilirsiniz. Yine de highlighter uygulaması yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Sizin için araştırdığımız bu noktaları göz önünde bulundurarak makyajınızı bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. İşte highlighter kullanırken yapılması gerekenler...
Highlighter uygulaması yaparken dengeyi korumanız gerekir. Makyajınızın diğer unsurları, highlighter ile beraber ahenkle dans etmeli. Özellikle de sürdüğünüz far ve rujun highlighterla olan uyumunu göz önünde bulundurmalısınız.
Sürdüğünüz highlighterın aşırıya kaçmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde yüzünüzde olması gerektiğinden daha yağlı bir görünüm oluşabilir.
Pigmentasyonu yüksek olan highlighterları uygularken farın ucuyla biraz ürün almanız çoğu zaman yeterli olur. Böylelikle minik bir fırça darbesiyle parlak bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Makyaj yaparken highlighter kullanarak küçük dokunuşlarla daha parlak ve estetik bir görünüm yakalayabilirsiniz. Highlighter uygularken farklı teknikleri inceleyebilirsiniz. Farklı türlerdeki fırçalar arasından seçim yaparak ürünlerin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.
Highlighter uygulaması yaparken ürünleri yüzünüzün çeşitli bölümlerinde kullanabilirsiniz. Elmacık kemiklerinize sürmüş olduğunuz highlighter sayesinde daha belirgin ve keskin bir görüntü elde edebilirsiniz.
Göz pınarlarınıza highlighter dokunuşu yapabilirsiniz. Bu sayede gözleriniz daha iri görünür.
Kaşlarınızın altındaki kaş kemiğine de highlighter uygulayabilirsiniz. Kaş kemiğine uygulanan highlighter sayesinde kaşlarınız olduğundan daha kalkık bir görünüme sahip olur.
Dudak bölgesine de farklı şekillerde highlighter uygulayarak hoş bir görünüm yakalamak mümkün. Ruj sürmeden önce dudaklarınızın kenarına ve alt dudağınıza highlighter sürebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde rujunuz daha parlak ve etkileyici görünür. Ayrıca dudaklarınız daha dolgun ve çekici durur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum