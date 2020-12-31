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Highlighter ne işe yarar? Highlighter ne şekilde kullanılır?

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 15:40 | Son Güncelleme:
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Highlighter ne işe yarar? Highlighter ne şekilde kullanılır?

Cilde daha parlak bir görüntü veren ve halk dilinde aydınlatıcı olarak bilinen highlighter, cildin çeşitli bölgelerinde kullanılan bir makyaj malzemesidir. Peki doğru highlighter fırçalı mı kullanılır, seçimi nasıl olmalıdır? Tüm bu soruları sizler için detaylandırdık.

Çoğu insan highlighter hakkında net bilgiye sahip olmasa da yüzün özellikle T bölgesinde kullanıldığında aydınlatıcı etkisi herkes tarafından fark edilmekte. İyi bir görüntü için kullanılacak highlighter fırçası seçimi de önem taşıyor. Son günlerde daha da popüler hale gelen highlighter, cildin capcanlı ve her zaman taze görünmesini sağlar. Highlighter nedir sorusunu cevaplandırdıktan sonra gelin şimdi de nasıl kullanılacağını inceleyelim!

Highlighter Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Highlighter kullanımı çok ince bir detaydır. Doğru kullanıldığı zaman cildin görünümüne daha fazla güzellik katarken, doğru kullanılmadığında ise cildi kötü göstererek makyajınızı olumsuz etkiler. Bu sebeple her şeyden önce highlighter’ın ne şekilde ve hangi bölgelerde uygulanacağını bilmeniz gerekir. Peki cildi parlatan ve güzelliği öne çıkaran highlighter nasıl kullanılır? Highlighter uygulanan bölgeler yüz, yanaklar, burun, gözler ve dudaklar olarak sıralanabilir. Her bölgede kullanım şekli farklı olduğundan sizler için bu kullanım şekillerini derledik.

Yüzünüzde highlighter uygulamak için üç bölge bulunur. Bunlar; elmacık kemikleri, kaşların bitiş kısmı ve dudak kenarıdır.
Highlighter’ın yanaklarda kullanım şekli ise elmacık kemiğinin üst kısmı olan şakak bölgesinde karıştırılarak uygulanmasıdır.
Eğer burnunuzu beğeniyor ve onu ön plana çıkarmak istiyorsanız, highlighter burundan alın bölgesine doğru olan üst kısma uygulanmalıdır. Önemli olan detay ise, çok parlak ve yağlı görünüm sergilememek için burnunuzun tamamına uygulama yapmamanız gerektiğidir.

Highlighter’ın başka yorum kattığı yer ise gözlerdir. Göz pınarlarına uygulandığı zaman gözleri daha büyük gösterir. Ayrıca kaş kemiğine highlight uygulamak da estetik bir tercihtir. Bu da kaşların daha kalkık görünmesini sağlar.

Dudaklarda ise farklı uygulamalar yapmak için highlighter kullanımı yaygındır. Bu uygulamaların ilki, dudaklara ruj sürmeden önce dudakların kenarlarına ve alt dudakta kullanmak. Bu sayede rujun rengi daha parlak olabildiği gibi, dudaklarınız da daha dolgun olacaktır. Diğeri ise, ruj sürdükten sonra yapılan uygulamadır. Üst dudakta ve dudağın orta kısmına highlighter uyguladığınızda dudaklarınız daha dikkat çekici görünür.

Highlighter Çeşitleri Nelerdir?

Birçok highlighter çeşidi karşımıza çıkıyor. Bu çeşitliliğin temelinde likit, pudra ve stick bulunur. Tüm bu highlighter çeşitleri de kendi aralarında; renk, pigment ve kullanım şekli gibi özelliklerine göre ayrılır. Likit highlighter özellikle gece ve özel günlerde yapılan makyajlarda kullanılmalıdır. Ufak bir miktar uygulandığında bile tüm yüzün aydınlanmasını sağlayan likit highlighter parmak uçlarıyla kolayca uygulanabilir. Ayrıca cildinizin ıslak görünümde olmasını istiyorsanız bu aydınlatıcılar tam size göre. Elmacık kemiklerine ve göz altlarına parmak uçlarıyla uygulanabilen likit highlighter burun üzerine ise ince uçlu bir fırça ile sürülmelidir. Toz (pudra) şeklinde olan highlighter makyaj yaparken size kullanım kolaylığı sağlar. Toz aydınlatıcılar cilde daha az ışıltı verdiği için günlük kullanımda önerilir. Yüzünüzde doğal bir efekt sağlamanıza yardımcı olur. İpeksi pudra şeklindeki toz aydınlatıcılar, fazla parlaklığı emer ve ışıltıyı cildin her yerine eşit dağıtır. Son highlighter çeşidi olan stikler ise özellikle elmacık kemiklerinin üstüne uygulanır. Bu ürünler daha net ve belirgin görünümler kazandırmak için idealdir. Stick highlighter uygulamasında parmak uçlarınızla yeteri miktarda ürünü cildinize doğru şekilde yaydırmalısınız. Bu şekilde istediğiniz doğal ve güzel görüntüye kavuşabilirsiniz.

Highlighter Seçimi İçin Öneriler

Highlighter çeşitlerinin fazla olduğuna değinmiştik. Peki sizin için doğru highlighter nasıl seçilir? Cevabı gelin birlikte bulalım

  • Highlighter seçerken öncelikli olarak ten ve göz renginizi göz önünde bulundurmalısınız. Beyaz bir tene sahipseniz pembe, şampanya ve inci tonları tam size göre. Daha soluk bir teniniz varsa pembe gibi açık tonlardan kaçının.
  • Cilt renginden sonra önemli olan bir diğer faktör ise cilt tipidir. Aydınlatıcı ürünlerin üzerinde yazan cilt tipi kısmına dikkat etmelisiniz.
  • Highlighter farklı boylarda satılır. Daha önce hiç kullanmayanların küçük boy ürün alıp cildine deneme yapması tavsiye edilir. Sonrasında ne sıklıkla makyaj yaptığınız ürün seçiminde size öncü olabilir.
  • Cildinizde istenmeyen sonuçlar doğurmaması ve sağlıklı bir görünüm için kullandığınız ürünün kaliteli bir marka olmasına özen göstermelisiniz.

  • Daha Parlak Ciltler İçin Highlighter Sırları

Kullanım hileleriyle ve doğru uygulamalar ile highlighter parıl parıl parlamanıza sebep olur. En güzel highlighter nasıl sürülür? Başlıca hileleri aşağıda bulabilirsiniz:

  • Highlighter kullanım miktarı çok önemlidir. Doğru kullanım dozu olarak az miktarda önerilir. Bu sayede doğal görünüm kazanabilirsiniz.
  • Uyguladığınız ürünün dozu fazla olduğunda cildinizin yağlı görünmesine sebep olabilir.
  • Aydınlatıcı ürün sürerken parmak uçlarınızı kullandığınızda cilde daha iyi nüfuz etmesini sağlayabilirsiniz.
  • Highlighter doğru şekilde uygulandığı zaman yüz hatlarını belirginleştirerek daha çekici görünmenizi sağlar.
  • Her zaman fondötenin üzerine highlighter kullanmanız tavsiye edilir. Burada önemli olan nokta highlighter ve alt ürünün bir yapıda olmasıdır. Likit fondöten, likit highlighter şeklinde kullanım önerilir.
  • Kaşlarınızın daha kalkık görünmesi de highlighter uygulaması ile mümkündür. Doğru kullanım da kaş kemiğinin alt kısmına yapılan uygulamadır.
  • Göz pınarlarının çevresine süreceğiniz aydınlatma ile de gözlerin daha iri görünmesini sağlayabilirsiniz.
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