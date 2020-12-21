Hiit antrenman nedir? Hiit antrenman nasıl yapılır?

İngilizce “High Intensity Interval Training”in kısaltması olan hiit antrenman yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman ismiyle de anılmaktadır. Hiit antrenman, aralıklı olarak nabzınızı yüksek bir hıza çıkarıp daha sonra yavaşlatma anlamına gelmektedir. Gün içinde yapılan düşük yoğunluklu egzersizler bedenin oksijen ihtiyacını giderebilir ve yağ yakmaya yardımcı olabilir. Bedenin enerji üretmesiyle antrenman programını verimli hale getirmiş olunur. Hiit antrenmanları kişiye koordinasyon, güç, denge, esneklik ve hız kazandırmayı amaçlar. Sıklıkla uygulanan bu antrenman türü, hız ve güç açısından gelişmek için sporcular tarafından da yoğunlukla tercih edilir. Hiit antrenmanı ile yüksek tempoda koşu, kürek, ip atlama ve bisiklete binme gibi kardiyo egzersizleri yapılabilir ardından belli bir seviyeye düşürülerek antrenmana devam edilebilir.

Günümüzde hızlı zayıflama ve yağ yakmanın formülleri birçok kişi tarafından aranıyor. Belirli spor ve egzersiz programları bazen istenilen sonucu vermiyor. Hiit antrenman, kısa süreli zaman diliminde pes etmeden yağ yakmanın mümkün olabileceğini gösteriyor.

Hiit Antrenmanı Faydaları Nelerdir?

Günümüzde oldukça sık uygulanan yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman uygulamaları, hızlı yağ yakmanın yanı sıra insan vücuduna birçok fayda sağlamaktadır. Güç ve denge gerektiren bu antrenmanın faydaları aşağıdaki gibidir;

Hiit antrenmanı aktiviteleri ile 6 - 10 dakika devam etmek vücut dayanıklılığı ve kas kuvvetini artırmaktadır.

Kardiyo gelişim çalışmaları kas gelişimi sağlayacaktır.

Hiit antrenmanı aktiviteleri kanser riski ve ölüm riskini %50 oranında azaltmaktadır.

Belirlenen kısa zamanda yağ yakmaya yardımcı olmaktadır.

Yüksek yoğunlukta yapılan egzersizler, düşük yoğunluklu egzersizlere göre yemek yeme oranını azaltmaktadır.

Maksimum nabız düzeyine çıkarak gerekli potansiyeli göstermenizi sağlamaktadır.

Kontrollü bir şekilde yapıldığında kalbi güçlendirmektedir.

Vücut üzerindeki insülin duyarlılığının artırmaktadır.

Aerobik ve anaerobik kapasitelerini artırmaktadır.

Hiit Antrenmanı Nasıl Yapılır?

Hiit antrenman programı uygulandığında güzel sonuçlar elde edilir. Peki hiit antrenmanı nasıl yapılır?

30 dakika boyunca hafif tempoda bisiklet sürülür.

60 saniye boyunca yapılan en yüksek hızda pedal çevirmeye devam edilir.

60 saniyenin ardından hiç durmadan 75 saniye boyunca hafif tempoda pedal çevirmeye devam edilir.

Bu uygulama yeni başlayanlar için 8 tekrar gerektirir ve zamanla artırılabilir.

30 dakika olması aralıklı yüklenme için önemlidir. Bu sürenin geçirilmemesi gerekir.

Haftada 3 kez bu uygulama devam ettirilmelidir.

Hiit Antrenmanını Herkes Yapabilir mi?

Hiit antrenman sırasında kardiyovasküler ve kas iskelet sistemleri üzerinde yoğun baskı oluşmaktadır. Yoğunluğu yüksek olan egzersizleri denemeden önce dengeli egzersiz programı ile başlanmalıdır. Bazı hastalıklara ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin doktor kontrolü ile yapmalarında fayda vardır. Kontrol dahilinde uygun görülen herkes hiit antrenmanını yapabilir. Hiit standart bir antrenman uygulaması olmadığından her birey kendi ideal seviyesini, hız - dinlenme aralıklarını ve kontrollü bir şekilde uygulamayı kendisi belirlemelidir.

Hiit antrenmanı Yapabilecek Seviyeye Nasıl Gelinir?

Hiit antrenmanı yapabilmek için gerekli olan hazırlıklar şunlardır:

Haftanın 3 günü normal tempolu yürüyüş yapılmalıdır.

Yaklaşık 20 gün sonra yürüyüşlerin temposu yavaş yavaş artırılır.

Belli bir zaman sonra yapılan yürüyüşlerin sizi zorlaması gerekmektedir. Bu sizin potansiyelinize göre değişiklik gösterecektir.

Bir süre boyunca bu şekilde koşmaya ve yürümeye devam edilmelidir.

Kendinize zaman belirleyerek belli bir süre hızla yürüyüp daha sonra hız düşürülerek kalbin normal seviyesine ulaşması sağlanır.

Bu birkaç tekrar ile pekiştirilmelidir.

Hiit Antrenman Haftada Kaç Gün Yapılır?

Aralıklı antrenman uygulamalarında yapılan en büyük hata dinlenme sürelerinin kısa tutulmasıdır. Hızlı sonuç almak isteyen kişiler antrenmana aşırı yüklenme sonucunda yaralanma riskini artırmış olur. Bu riski azaltmak ve antrenmanı dengelemek için belli zaman aralıkları önerilir. Bu öneri de;