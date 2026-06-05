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Hijyenik mama kabı seçerken nelere dikkat edilmeli?

Evcil hayvanların mama kabı seçimi aslında çok önemli. Çünkü mama kapları bakterilerin en hızlı biriktiği yerlerden. Mama kabı seçerken nelere dikkat etmelisin?

Hijyenik mama kabı seçerken nelere dikkat edilmeli?

Tercihin paslanmaz çelik mama kapları olsun!

Hijyenik mama kabı seçerken nelere dikkat edilmeli? 1
Paslanmaz çelik mama kapları en güvenli seçeneklerden. Bakterilerin içinde birikme riski en az olan bu kapların temizliği de çok kolay. O yüzden mama kabı alırken tercihini paslanmaz çelikten yana kullanmalısın.

Plastik kaplardan olabildiğince uzak durmalısın.

Özellikle ucuz plastik mama kapları çok kısa sürede çiziliyor. Çizilince içine bakteriler yerleşiyor. Bunun sonucunda evcil hayvanında çeşitli rahatsızlıklar görülebiliyor. Kedilerdeki çene aknesinin bir nedeni de temiz olmayan plastik kaplar.

Seramik seçenekler de var.

Hijyenik mama kabı seçerken nelere dikkat edilmeli? 2
Seramikler de sağlıklı seçeneklerden. Ama seramik mama kabı kullanırken çatlak kontrolü yapman gerekiyor. Çünkü çatlayan seramikler hijyen açısından risk taşıyor. Oluşan küçük çatlaklarda bakteriler bulunabiliyor.

Kaymaz taban şart!

Mama kabının hareketini engellemek için altına kaymaz bir taban gerekiyor. Bu taban hem etrafa mama saçılmasını hem de kabın hareket etmesini engelliyor. Hızlı temizlenen modellerden alırsan kolayca temizleyebilirsin.

Geniş kaplar çok daha kullanışlı.

Derin kapların daha kullanışlı olduğunu düşünüyor olabilirsin ama aslında geniş kaplar daha mantıklı. Özellikle kediler bıyıklarının kaba sürtmesinden hoşlanmazlar. Dar ve derin kapları bu yüzden çok sevmezler.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir olması da gerekiyor.

Alacağın kapların mutlaka bulaşık makinesinde yıkanabilir olması gerekiyor. Çünkü elde yıkamak her zaman yeterli hijyeni sağlayamaz. Yüksek sıcaklıkta, bulaşık makinesinde yıkamak çok daha iyi!

Su ve mama kabının yan yana olması iyi mi?

Hijyenik mama kabı seçerken nelere dikkat edilmeli? 3
Su ve mama kabının yan yana olduğu modeller çok kullanışlı görünüyor. Ama aslında o kadar da pratik değiller. Çünkü bu kaplarda suların içine mama, mamanın içine su girebiliyor. Yani çok daha hızlı kirleniyorlar.

Yükseltilmiş mama kapları gerekli mi?

Hijyenik mama kabı seçerken nelere dikkat edilmeli? 4
Yükseltilmiş mama kaplarını son zamanlarda çok görüyoruz. Ama bunlar her evcil hayvan için gerekli mi? Bazı ırklar için gerekli görülse de her hayvan için önerilmiyor aslında. Yanlış kullanılması tüylü dostunda duruş problemlerine neden olabilir.

Günlük rahat temizlenecek modeller seçmelisin.

Mama kaplarını günlük temizlemek gerekiyor. O yüzden zor temizlenen kaplardan kaçınmak gerek. Kolayca temizlenebilecek kapları tercih edersen hijyen sorunun en aza iner.

Mama kaplarının da bir ömrü var.

Hijyenik mama kabı seçerken nelere dikkat edilmeli? 5


"Bir mama kabı aldım, ömür boyu kullanırım" diye düşünme. En kaliteli kaplar bile zamanla eskiyorlar. O yüzden belli bir süre sonra kabı değiştirmen gerektiğini bilmelisin.

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Anahtar Kelimeler:
evcil hayvan mama
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