Hijyenik ped yerine tampon kullanmayı tercih edeceğiniz 5 neden

Regl dönemi geldiğinde hem temiz hem de konforlu olmak kadınlar için birincil konudur. Yanlış tampon kullanımının enfeksiyon riski veya hayatı tehdit edebilecek boyutlara ulaşabilecek toksik şok sendromu gibi ciddi durumlara neden olabileceğini daha önceki makalelerde anlatmıştık. Ancak tampon doğru kullanıldığında en doğru korunma seçimi olabilir. Bununla birlikte tampon kullanımı hakkında birçok efsane de yok değil. Kimi tamponun vajinada kaybolduğuna, kimi de bekaretini kaybedeceğine inanıyor. Bunların hepsi yanlış. Sizin için hijyenik ped yerine tampon kullanmayı tercih edeceğiniz nedenleri topladık.

ÇANTANIZDA YER KAPLAMAZ

Kadınlar regl dönemlerinde normal dönemden daha hassas olabiliyor. Ruhsal değişiklikler, ateş basmaları bir yana birçok kadın regl kadının çamaşıra sızacağı endişesi taşır. Ancak tampon kullanımında bu durum gerçekleşmez. Ve küçük oldukları için hijyenik pedler gibi çantanızda yer kaplamazlar.

KOKU OLUŞTURMAZ

Adet kanı dış hava ile temas ettiğinde hoş olmayan bir koku vermeye başlar. Tampon, vücudun içinde bulunduğu için bu gerçekleşmez. Bu nedenle, bu durumda adet kokusu yoktur.