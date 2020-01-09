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  4. Hijyenik ped yerine tampon kullanmayı tercih edeceğiniz 5 neden

Hijyenik ped yerine tampon kullanmayı tercih edeceğiniz 5 neden

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tampon, regl kanını emmek için vajinaya sokulan, silindir şeklinde emici malzemeden yapılan ürünlerine deniyor. 1930'lu yıllardan beri var olan tamponlar yeni yapılan bir araştırmaya göre hijyenik pedlere nazaran 41 yaşından küçük kadınların en popüler korunma seçimi. Peki kadınlar tamponu niye bu kadar çok tercih ediyor? İşte tamponu hijyenik pedden ayıran en önemli nedenler.

Hijyenik ped yerine tampon kullanmayı tercih edeceğiniz 5 neden

Regl dönemi geldiğinde hem temiz hem de konforlu olmak kadınlar için birincil konudur. Yanlış tampon kullanımının enfeksiyon riski veya hayatı tehdit edebilecek boyutlara ulaşabilecek toksik şok sendromu gibi ciddi durumlara neden olabileceğini daha önceki makalelerde anlatmıştık. Ancak tampon doğru kullanıldığında en doğru korunma seçimi olabilir. Bununla birlikte tampon kullanımı hakkında birçok efsane de yok değil. Kimi tamponun vajinada kaybolduğuna, kimi de bekaretini kaybedeceğine inanıyor. Bunların hepsi yanlış. Sizin için hijyenik ped yerine tampon kullanmayı tercih edeceğiniz nedenleri topladık.

ÇANTANIZDA YER KAPLAMAZ

2

Kadınlar regl dönemlerinde normal dönemden daha hassas olabiliyor. Ruhsal değişiklikler, ateş basmaları bir yana birçok kadın regl kadının çamaşıra sızacağı endişesi taşır. Ancak tampon kullanımında bu durum gerçekleşmez. Ve küçük oldukları için hijyenik pedler gibi çantanızda yer kaplamazlar.

KOKU OLUŞTURMAZ

1

Adet kanı dış hava ile temas ettiğinde hoş olmayan bir koku vermeye başlar. Tampon, vücudun içinde bulunduğu için bu gerçekleşmez. Bu nedenle, bu durumda adet kokusu yoktur.

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HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ VERİR

3

Pedlerin kayacağı hissi vermesi nedeniyle kadınlar özgür hareket edemez. Ancak tamponlarda ıslak ve yapışkan his olmaması nedeniyle bu sorun yaşanmaz. Ve hareket özgürlüğü sağlar. Tamponlar yüzerken bile kullanılabilir.

DAHA HİJYENİK

5

Tamponlar hijyenik açıdan çok iyi bir seçenektir. Menstrüel kanın kasık bölgesi çevresindeki deri ile temas ettiği pedlerin aksine, tamponlar bu duruma yol açmaz. Tampon kana tam olarak batırılmadığı sürece cilde hiçbir kan temas etmez.

İÇ ÇAMAŞIRI LEKELERİNE KARŞI KORUR

6

Hijyenik pedler iç çamaşırlarınızın lekelenmesine yol açabilir ancak tamponlarda bu durum yoktur. Öte yandan, pedler kısa zaman aralıklarında değişmeli uzun süre değişmezse iç çamaşırınızın battığını görebilirsiniz.


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