Hikmet Boran kimdir, mesleği ne ve ne zaman vefat etti?

14 Mart Tıp Bayramı hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar tarafından sevinçle kutlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1901 senesinde doğan Hikmet Boran önemli Türk doktorları arasında bulunuyordu. Boran Balıkesir, Savaştepe doğumluydu.

HİKMET BORAN KİMDİR?

Hikmet Boran, Tıbbiyelilerin temsilcisi olarak katıldığı Sivas Kongresi’nde yaptığı manda karşıtı konuşma ve Tıbibiye öğrencisi iken İstanbul’un işgaline karşı okulda direniş örgütlenmesinde aldığı rol ile bilinmektedir. Türk Kurtuluş Savaşı’na katılmış ve savaş sonrasında genel cerrah olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda gazeteci ve sanatçı Orhan Boran'ın babasıdır. 1901 senesinde Balıkesir'in Savaştepe bucağında dünyaya gelen Boran'ın babası, Posta-Telgraf memurlarından Hakkı Bey'dir. Kendisi Abhazya'dan sürülen Çerkes göçmenleri arasında Trabzon'a gelmiş bir ailenin çocuğudur.

Yüksek öğrenimini İstanbul'da Tıbbiye Mektebi'nde yapmış olan Boran, İstanbul’un işgale uğradığı zamanlarda İngiliz birliklerinin işgali altında bulunan okulda düzenlenen gösterilerde öncü olarak rol almıştı. Üçüncü sınıf öğrencisi iken Sivas Kongresi’ne katılmak üzere Tıbbiyelilerin temsilcisi seçilen Hikmet Bey, İstanbul’dan kaçmış ve Sivas’a gitmiştir. Kongreye İstanbul’dan katılan üç delegeden birisi olmuştur. Boran, Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal'e hitaben yaptığı konuşma ile tanınmıştır.