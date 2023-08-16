Hilal Altınbilek'in Atatürk dizisi hakkındaki yorumu olay oldu! "Anlamadım çok fazla"

Bir dönem Murat Ünalmış ile Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrolü paylaşan Hilal Altınbilek güzelliği ve yer aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Aşk hayatıyla da çok konuşulan Altınbilek’in Atatürk dizisi hakkındaki yorumu gündem oldu.

"ANLAMADIM ZATEN ÇOK FAZLA"

Ünlü isim kendisine Disney Plus’ın, yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisi ile ilgili soru sorulmasının üzerine "Ben girmeyeyim o konulara. Anlamadım zaten çok fazla. Hiç konuşmayayım." yanıtını verdi.

DEMET AKALIN KAYITSIZ KALAMADI

Sosyal medyada gündem olan Altınbilek'in açıklamasına tepki gösterenler arasında Demet Akalın da yer aldı. Akalın, "Vallahi de billahi de biz de anlamıyoruz!! Hem de hiç!! Bayrak, vatan ve Ata, namus! Bu kadar" yorumunu yaptı.





