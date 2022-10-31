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  4. Hindistan’da asma köprü faciası! Çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Hindistan’da asma köprü faciası! Çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

31.10.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki asma köprünün çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Faciadaki can kaybı sayısı 141’e yükseldi.

Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerinde bulunan asma köprü dün yerel saatle 18.30 sıralarında çöktü. Yaklaşık 400 kişinin bulunduğu tahmin edilen köprünün çökmesi sonucu can kaybı sayısının 141’e yükseldiği belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 177 kişinin kurtarıldığı, arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, insanların çöken köprüye tutunarak yardım çığlığı attığı, bazılarının ise suya düştüğü görüldü.

(İHA)

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Hindistan köprü

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