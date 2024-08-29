Hindistan'a giden Türk'ün zor anları devam ediyor! Bu kez de filin üzerindeyken tacize uğradı... "Ayağıma dokunma"

Hindistan'a giden bir Türk sosyal medya içerik üreticisi Dilara Begüm, yaşadığı birbirinden ilginç deneyimleri Instagram ve TikTok hesaplarından paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Hintli erkeklerin kendisini takip ettiğini ve durup hiçbir şey demeden dakikalarca baktığını söylediği paylaşımıyla viral olan Begüm, bu kez de filin üzerindeyken tacize uğradığı anları gösterdi.

Filin üzerinde bir arkadaşıyla birlikte yolculuk yapan Begüm, gönderisinde fili süren adama 'Ayağıma dokunma' diye bağırdı. İngilizce olarak devam ettiği konuşmasında fenomen isim adamın ayağına dokunmaya devam etmesi durumunda elektroşok cihazını kullanacağını söyledi. Ancak filin cihazdan korkma ihtimalini düşünen fenomen isim bu kararından vazgeçti.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ablacım dünyada 195 ülke var. Neden Hindistan'a gittin?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben izlerken bile tedirgin oldum" yorumunu yaptı.