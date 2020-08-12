Hindistan’da Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli paylaşımın ardından çatışma çıktı

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde bir milletvekilinin yeğeninin Hazreti Muhammed’e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımının ardından binlerce Müslüman Hindistan’ın Bangalore şehrinde sokaklara döküldü. Gösterilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale eden polis ve protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 110’dan fazla kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada Hazreti Muhammed (s.a.v) ile ilgili hakaret içerikli paylaşımının ardından binlerce Müslüman Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) milletvekili Srinivas Murthy’nin yeğeni P. Naveen’in evinin önünde toplanarak birkaç aracın ateşe verildiği belirtildi. Komiser Kamal Pant, gece yarısı meydana gelen şiddet olaylarında aralarında kıdemli subayların da bulunduğu en az 60 polisin yaralandığını söyledi. Bangalore’da sokağa çıkma yasağının uygulandığı aktarıldı. Durumun kontrol altına alındığını ifade eden polis, personelin yalnızca göz yaşartıcı gaz ve cop kullandığını ve kalabalığı dağıtmak için ateş açtığını ifade etti.

Öte yandan sosyal medya kullanıcısı binlerce kişi, Hazreti Muhammed (s.a.v) ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma tepki gösterdi.

İHA

