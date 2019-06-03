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Hindistan’da 'inek eti yiyorsunuz' diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2019 21:00 | Son Güncelleme

Hindistan'da gözü dönmüş kalabalık bir grup, iftarda ‘inek eti yediklerini’ söyleyerek Müslüman gençlere saldırdı.

Hindistan’da 'inek eti yiyorsunuz' diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar

Saldırı, Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'te meydana geldi. Bölgede inşaatta çalışan 4 genç, iftar saatinde yere serdikleri sofrada oruçlarını açtıkları sırada yanlarına gelen kalabalık bir saldırgan grubu, Müslüman gençlere inek eti yedikleri gerekçesi ile saldırdı.

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MÜSLÜMAN GENÇLER ‘SOFRADA ET YOK’ DEDİ AMA SALDIRI SÜRDÜ

Müslüman gençler, yemeklerinde et olmadığını söylemelerine rağmen, saldırganlar gençleri darp etmeyi sürdürdü. Gençleri tekmeleyen ve kemerlerle döven saldırganlar ardından polis gelmeden bölgeden kaçtı.

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Saldırı anları ise yine saldırganlar tarafından kaydedildi. (DHA)

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Hindistan ORUÇ Müslüman

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