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    4. Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Cansız bedenini mezardan çıkarttılar... Asansör arızası engel oldu

    Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Cansız bedenini mezardan çıkarttılar... Asansör arızası engel oldu

    04.08.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralya’da yeraltı dünyasının önde gelen isimleri arasında yaşanan gerilim mezarlığa sıçradı. Ülkenin mafya liderlerinden George Marrogi’nin kız kardeşi Meshlin Marrogi’nin mezarı rakip çetenin hedefi oldu. Çetelerin arasındaki gerilimin tırmanması üzerine Meshlin’in mezarı cansız bedeninin kaçırılıp fidye istenmesi için açıldı. Ancak çete asansör çalışmadığı için cansız bedeni mezara geri bırakıp kaçtı.

    Avustralya’nın mafya liderlerinden George Marrogi’nin kız kardeşi Meshlin Marrogi, 2021 yılında koronavirüse yakalanarak 30 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Genç kadının cansız bedeni Melbourne’un kuzeyindeki Preston Genel Mezarlığı’nda özel bir bölümdeki mezarlığa konuldu. Mezarlık mafya lideri ağabeyin rakipleri tarafından adeta talan edildi.

    MÜCEVHERLERİNİ ÇALDILAR

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    The Age’in haberine gör, Meshlin’in cansız bedeninin bulunduğu mezarı önce özel olarak yapılan bölümden çıkartıldı. Tabut kırıldı ve naaş dışarı çıkartıldı. Fidye için Meshlin’in cansız bedenini kaçırmak isteyen çete üyeleri asansörün çalışmaması nedeniyle naaşı taşıyamadı ve genç kadının mezarındaki mücevherleri alarak kaçtı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya mafya

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