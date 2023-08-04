Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Cansız bedenini mezardan çıkarttılar... Asansör arızası engel oldu

Avustralya’nın mafya liderlerinden George Marrogi’nin kız kardeşi Meshlin Marrogi, 2021 yılında koronavirüse yakalanarak 30 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Genç kadının cansız bedeni Melbourne’un kuzeyindeki Preston Genel Mezarlığı’nda özel bir bölümdeki mezarlığa konuldu. Mezarlık mafya lideri ağabeyin rakipleri tarafından adeta talan edildi.

MÜCEVHERLERİNİ ÇALDILAR

The Age’in haberine gör, Meshlin’in cansız bedeninin bulunduğu mezarı önce özel olarak yapılan bölümden çıkartıldı. Tabut kırıldı ve naaş dışarı çıkartıldı. Fidye için Meshlin’in cansız bedenini kaçırmak isteyen çete üyeleri asansörün çalışmaması nedeniyle naaşı taşıyamadı ve genç kadının mezarındaki mücevherleri alarak kaçtı.