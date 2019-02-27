"Hindistan ile Pakistan ilişkileri diplomasiyle çözülmeli"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkilerin mutlaka diplomasi yoluyla çözümünün takip edilmesi lazım." dedi.

Kurtulmuş, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

AK Parti olarak güzel ve keyifli bir seçim kampanyası yürüttüklerini, yerel seçimlerin Türkiye demokrasisine büyük katkıları olacağını belirten Kurtulmuş, "AK Parti olarak sürece ilk başlayan partiyiz. Hazırlıklarımızı tamamladık, şu anda biz seçimin, seçim akşamına kadar ne yapacağımızı, hangi gün hangi saat hangi kampanyanın hangi unsurlarını kullanacağımızı ve nerelerde ne tür çalışmalar yapacağımızı biliyoruz, planladık." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'na ilişkin olarak da şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi bunun yasal zemini olmamasına rağmen, fiilen bir yerel seçim iş birliğine dönüştürülmüş oldu. Tıkır tıkır çalışan bir süreçle karşı karşıyayız. Allah daha da kuvvetlendirsin diye temenni ediyorum. Bizim açımızdan oldukça iyi planlanmış, keyifli, sahadaki gelişmelere göre bir takım revizelerin yapılabileceği bir süreci sürdürüyoruz. Planladığımız her şey, planladığımız istikamette devam ediyor."