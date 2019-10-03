Hindistan-Pakistan nükleer savaşında 125 milyon kişi ölebilir

Araştırmacılar, Hindistan ile Pakistan arasında çıkabilecek bir nükleer savaşın yaklaşık 125 milyon kişinin ölümüne neden olabileceği ve ağır çevresel sonuçlara yol açabileceği öngörüsünde bulundu.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Hindistan ve Pakistan arasında meydana gelebilecek bir nükleer savaşta sadece birkaç günde 125 milyon kişinin ölebileceği ve çevresel felaketin yaşanabileceği ileri sürüldü.

Araştırmada, milyonlarca kişinin ölümünün yanı sıra nükleer bulutlar nedeniyle yeryüzüne düşen güneş ışığının yüzde 20 ila 35 azalabileceği, bunun hava sıcaklıklarını 2-5 derece düşürebileceği, yağmur ve kar yağışının da yüzde 15-30 azalabileceği kaydedildi.

Nükleer silahların yol açabileceği muhtemel iklim değişikliğinin tarım ürünlerinde yüzde 15 ila 30 düşüşe yol açabileceğine, bu durumun kıtlığa yol açabileceğine işaret edilen araştırmada, nükleer savaşın etkilerinin 10 yıldan fazla sürebileceği vurgusu yapıldı.

Araştırmacılardan Alan Robock, çalışmanın zamanlamasına dikkati çekerek "Zamanlama yerinde. Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir ihtilafı devam ediyor ve her ay sınırlarda insanlar ölüyor. Böyle bir savaş, sadece bombaların düşeceği yerleri değil tüm dünyayı tehdit eder." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer araştırmacı Brian Toon da "Bu, emsali görülmemiş bir savaş olur. Umarım, Pakistan ve Hindistan bu araştırmayı dikkate alır." diye konuştu.

Öte yandan, araştırmada, Hindistan ve Pakistan arasında bölgesel sorunların çözümünde ilerleme kaydedilememesinin, askeri çatışmaların devam etmesinin ve nükleer silahlanmanın hızla sürmesinin, endişe kaynağı oluşturduğuna vurgu yapıldı.

