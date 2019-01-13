Hindistan, Pakistanlı diplomatı gözaltına aldı

Hindistan, Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı gözaltına aldı.

Pakistanlı diplomatik kaynakların, Geo News haber sitesine yaptığı açıklamaya göre, büyükelçilik çalışanı, kanunsuz olarak gözaltına alındı.

Birkaç saat gözaltında tutulan diplomata zorla belge imzalatıldığını açıklayan diplomatik kaynaklar, Pakistan makamlarının konuyu Hindistan Dışişleri Bakanlığına taşıdığını belirtti.

Diplomatik kaynaklar, söz konusu gözaltının diplomatların haklarını düzenleyen Viyana Konvansiyonu'na aykırı olduğunu vurguladı.

