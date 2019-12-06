Aranan tarikat lideri adada devlet kurdu

Hindistan'da insan kaçırma ve tecavüz suçlarından aranan, kendisini "kutsal" ilan eden Hindu tarikat lideri Nithyananda, Ekvador açıklarındaki bir adada kendi devletini kurduğunu duyurdu.

Ülkesinde büyük bir takipçi kitlesi olan Nithyananda, tarikatına bağış toplamak için çocuk kaçırma ve müritlerinden birine tecavüz suçlamasıyla Gujarat eyalet polisi tarafından aranıyordu.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, nerede olduğu bilinmeyen Nithyananda, Çarşamba günü bir açıklama yaparak "Kailaasa Cumhuriyeti"ni ilan etti ve devlette yaşayanların "dünyanın en büyük ve en saf Hindu ulusu" olacağını duyurdu.

Bu "kozmik ülke"nin, zengin müritlerinden birinin Ekvador açıklarında satın aldığı özel bir adada kurulacağı, Hindu ibadetini yapanların vatandaşlık ve pasaport başvurusu yapabileceği duyuruldu.

Kailaasa Cumhuriyeti'ne bir miktar bağış yapılmasını da şart koşan başvurular Nithyananda tarafından onaylanacak.

Kailaasa Cumhuriyeti, "kendi ülkelerinde dinlerini uygulama hakkını yitirmiş Hinduların kurduğu ve sınırları olmayan bir ülke" olarak tanımlanıyor.