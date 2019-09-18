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Hindistan'da Babri Camisi anlaşmazlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, taraflar arasında çözüm bulunması için devam eden günlük duruşmaların 18 Ekim'e kadar tamamlanacağını açıkladı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında onlarca yıldır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, taraflar arasında çözüm bulunması için yapılan günlük duruşmaların 18 Ekim'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

Hindistan Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Başyargıç Ranjan Gogoi başkanlığındaki 5 kişilik mahkeme heyeti, günlük duruşmaların 18 Ekim'de sonlanacağını ve tarafların bu tarihe kadar iddialarını sunmaları gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, tarafların, arzu etmeleri halinde meseleyi ara buluculuk yoluyla dostane bir şekilde çözebileceklerini kaydetti.

Mahkeme 18 Temmuz'da, Babri Camisi arazisiyle ilgili ara buluculuk sürecinin 31 Temmuz'a kadar devam edeceğini ve heyete, taraflarla yapılan görüşmelere ilişkin raporunu sunması için 1 Ağustos'a kadar zaman verildiğini duyurmuştu. Ağustos ayının başında Yüksek Mahkeme ara buluculuk sürecinin bir çözümle sonuçlanmadığını açıklamıştı.

Anlaşmazlığın çözümü için 6 Ağustos'tan itibaren mahkemede günlük duruşmalar görülmeye başlanmıştı.

- Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyor.

Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı almıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının, kasımda "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Başbakan Narendra Modi, bu yılın başında, Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda, Faizabad şehri yakınında Ayodhya tarihi kentindeki Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen "Ram Janmabhoomi Nyas" adlı Hindu vakfına verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

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