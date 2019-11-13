Hindistan'da Babri Camisi tartışması sürüyor

Hindistan Yüksek Mahkemesinin, Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, Hindular lehine kararının ardından ülke genelinde konuyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, davayla ilgili Müslümanlar, kendilerine verilecek 5 dönümlük arazinin Babri Camisi arazisinde olmasını talep etti.

Davacılardan İkbal Ensari, "Eğer bize arazi vermek istiyorlarsa, Babri Camisi arazisinde vermeliler. Aksi takdirde, teklifi reddederiz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer davacı Hacı Mahbub, "Bu 'lolipopu' kabul etmeyeceğiz. Bize toprak vermek istedikleri yeri açıkça söylemeliler." diye konuştu.

Bölgedeki kanaat önderlerinden Mevlana Celal Eşref, Müslümanların kendi camilerini inşa edebileceğini kaydederek, "Biz bir cami inşa etmek için toprak satın alabiliriz, bunun için hükümete bağlı değiliz." dedi.

Hindulara tapınak inşa etmesi için verilen arazide çok sayıda mezarlık, dergah ve bir sufinin kabrinin bulunduğunu anımsatan Eşref, "Eğer mahkeme veya hükümet, biraz olsun hislerimizi yatıştırmak istiyorsa 5 dönümlük arazinin bu bölgede (mezarlık, dergah ve sufinin kabrinin bulunduğu) verilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.