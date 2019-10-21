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Hindistan'da çocuk hastanesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Yangında bir bebek yaşamını yitirdi, beş bebek yaralandı

Hindistan'da bir çocuk hastanesinde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti, beş bebek yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Telangana eyaletinin Hydarabad kentinde Shine Çocuk Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığını bildirdi.

Yangında bir aylık bir bebeğin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, beş bebeğin yaralandığını kaydetti.

Yaralı bebekler civardaki başka bir hastaneye gönderildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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