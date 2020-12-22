Hindistan’da gaz boru hattında patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde yer alan gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle 2 ev tamamen yıkıldı.

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Kalol kentinde gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, şiddetli patlamanın etkisiyle 2 evin yıkıldığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu aktardı.

Gandhinagar bölge yetkilisi Kuldeep Arya, boru hattında gaz kaçağının meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

