HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hindistan’da gaz boru hattında patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Hindistan’da gaz boru hattında patlama: 1 ölü, 2 yaralı

22.12.2020 12:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde yer alan gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde yer alan gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle 2 ev tamamen yıkıldı.
Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Kalol kentinde gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, şiddetli patlamanın etkisiyle 2 evin yıkıldığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu aktardı.
Gandhinagar bölge yetkilisi Kuldeep Arya, boru hattında gaz kaçağının meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Artan kurt saldırıları sonrası çareyi böyle buldularArtan kurt saldırıları sonrası çareyi böyle buldular
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

3. asgari ücret toplantısı bugün!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Semra Güzel hakkında flaş karar

Diyarbakır'daki kuyumcuda inanılmaz anlar! Anne, soyguncuların elinden tüfeği alıp kovaladı

Diyarbakır'daki kuyumcuda inanılmaz anlar!

Artan kurt saldırıları sonrası kaymakamlık kangal köpeği dağıttı

Artan kurt saldırıları sonrası çareyi böyle buldular

İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir? HES kodu ile İstanbulkart eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı

İşte İstanbulkart'a HES kodu tanımlama ekranı!

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok

Türkiye'de mutasyon görüldü mü? Ateş Kara'dan açıklama

Van'daki 61 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 12 kişi hakkında 38 yıl hapis istemi

Van'daki tekne faciasıyla ilgili flaş gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.