HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hindistan'da kızı için sahte doğum günü partisi düzenleyip 23 çocuğu rehin alan adam öldürüldü, eşi linç edildi

Hindistan'da kızı için sahte doğum günü partisi düzenleyip 23 çocuğu rehin alan adam öldürüldü, eşi linç edildi

31.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı bir köyde, bir yaşındaki kızı için düzenlediği sahte doğum günü partisine giden 23 çocuğu 10 saat boyunca rehin alan bir cinayet zanlısı, polis tarafından öldürüldü. Polisle birlikte eve giren köylülerin de adamın eşini döverek öldürdüğü bildiriliyor.

Hindistan'da kızı için sahte doğum günü partisi düzenleyip 23 çocuğu rehin alan adam öldürüldü, eşi linç edildi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı bir köyde, bir yaşındaki kızı için düzenlediği sahte doğum günü partisine giden 23 çocuğu 10 saat boyunca rehin alan bir cinayet zanlısı, polis tarafından öldürüldü. Polisle birlikte eve giren köylülerin de adamın eşini döverek öldürdüğü bildiriliyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Farukabad bölgesinde meydana gelen olayda, Subbaş Batham adlı adamın, köyde işlenen bir cinayette haksız yere suçlandığı ve kendisini ihbar eden köylülerden intikam almak için bu eyleme giriştiği söyleniyor.

Deepak Kumar Srivastava adlı yerel gazeteci, BBC'ye çocukları rehin alınan ailelerin tüm geceyi korku içinde geçirdiklerini anlattı.

Srivastava, "Polis saatlerce süreyle, adamı ikna etmeye çalıştı. Başaramayınca özel birlikleri çağırdılar" dedi.

Batham'ın çocukları rehin aldığı eve operasyon düzenlendi.

Karısını ve kendi çocuğunu da rehin aldı

Karısı ve kendi çocuğunu da rehin alan Batham'ın evinin kuşatılmasından sonra çevreye ateş açmaya başladığı, bunun üzerine polisin operasyon yapma kararı aldığı belirtiliyor.

Uttar Pradeş eyaleti Polis Müdürü Om Prakaş Singh, "Eve girmeye çalıştık. Çatışma sırasında Batham öldürüldü" dedi. Singh çatışma sırasında Batham'ın eşiyle birlikte iki polis memurunun da yaralandığını söyledi.

Polis saatlerce evi kuşatma altında tuttu.

Daha sonra polisle birlikte eve giren köylülerin kadını döverek öldürdükleri bildirildi.

Rehine krizi sırasında Batham sadece altı aylık bir bebeği serbest bıraktı. Batham yedi saat sonra çocuğu balkondan komşusuna uzattı.

India Today gazetesi, işçi olan Bahtam'ın daha önce yerel makamlara mektup göndererek evinde tuvalet olmadığını, yaşlı annesinin tuvaletini dışarıda yapmak zorunda kaldığını anlattığı ve konut yardımı yapılmasını istediğini yazdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Ve bugün sona eriyor: Brexit'te son günVe bugün sona eriyor: Brexit'te son gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bill Gates'in damadının mesleği şaşırttı!

Bill Gates'in damadının mesleği şaşırttı!

Ve bugün sona eriyor: Brexit'te son gün

Ve bugün sona eriyor: Brexit'te son gün

Trump'ın azil oylaması bugün!

Trump'ın azil oylaması bugün!

Yunanistan'ın yüzen bariyerlerine tepki

Yunanistan'ın yüzen bariyerlerine tepki

Kabus geri döndü! Olağanüstü hâl ilan edildi

Kabus geri döndü! Olağanüstü hâl ilan edildi

Çin'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle yurt dışındaki Vuhanlıları geri getirecek

Çin'den flaş karar! Yurt dışındaki Vuhanlıları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.