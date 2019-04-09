Hindistan'da Maocu isyancıların saldırıları

DANTEWADA (AA) - Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, Maocu isyancıların iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) seçim konvoyunu hedef aldığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet görevlisi P. Sunder Raj, ülkede 11 Nisan'dan itibaren yedi aşamalı yapılacak genel seçim öncesinde Maocu isyancıların, Dantewada bölgesinde BJP konvoyuna saldırı düzenlediğini belirtti.

Maocu isyancıların, konvoyun geçtiği esnada, yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdiğini kaydeden Raj, saldırıda BJP eyalet meclis üyesi Bheema Mandavi ile aracındaki şoförü ve 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Çatisgarh eyaleti Başbakanı Bhupesh Baghel, olayla ilgili olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

