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Hindistan’da parti yandaşları arasında çatışma: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 12:07 | Son Güncelleme

Hindistan’da iki siyasi parti yandaşları arasında çıkan çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Hindistan’ın Batı Bengal’de eyaletinde bulunan Basirhat bölgesinde Trinamool Kongresi ile Hindistan Halk Partisi (BJP) yandaşları arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.Yerel basında yer alan haberlerde öldürülen 3 kişiden 1’inin Kongre Partisi yanlısı Kayum Mullah olduğu, ölen diğer 2 kişinin ise BJP yandaşı olduğu kaydedildi.

Hindistan’da iki siyasi parti yandaşları arasında çıkan çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Hindistan’ın Batı Bengal’de eyaletinde bulunan Basirhat bölgesinde Trinamool Kongresi ile Hindistan Halk Partisi (BJP) yandaşları arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında yer alan haberlerde öldürülen 3 kişiden 1’inin Kongre Partisi yanlısı Kayum Mullah olduğu, ölen diğer 2 kişinin ise BJP yandaşı olduğu kaydedildi. BJP tarafından yapılan açıklamada, olaylarda en az 6 parti çalışanının yaralandığı ifade edildi.
Çatışmanın BJP bayraklarının sokaklardan zorla kaldırılması nedeniyle yaşandığı bildirildi.

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