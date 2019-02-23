Hindistan’da patlama: 13 ölü

Hindistan’ın Uttar Pradeş bölgesinde bir dükkânda meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş bölgesinde bir patlama meydana geldi. Bölgedeki bir dükkânda meydana gelen patlama sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Patlamanın yaşandığı bina yerle bir olurken binanın molozlarının altında sıkışan insanların olabileceği ve kurtarma operasyonun başlatıldığı aktırıldı.

Patlamanın sebebi henüz belli olamasa da bölgede yaşan vatandaşlar dükkanı işleten Kaliyar Mansoori’in oğlunun dükkanın arka tarafında bulunan bir halı fabrikasınının olduğu ve zaman zaman fabrikada maytap üretimi yaptığını aktardı.

