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Hindistan’da sel felaketi: 13 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 10:09 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Telangana eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Hindistan’ın Telangana eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9’u Haydarabad kentinde toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan’ın Telangana eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan’ın Telangana eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9’u Haydarabad kentinde toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bandlaguda bölgesinde sel suları nedeniyle bir binanın duvarının çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Şiddetli sel nedeniyle 2 evin yıkıldığı, 24 saat boyunca devam eden aralıksız yağışlar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği kaydedildi.

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