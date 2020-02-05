Hindistan'da trafikte ses kirliliğine karşı yeni sistem: 'Ne kadar korna çalarsan o kadar kırmızı ışıkta beklersin'

Hindistan'ın Mumbai kentinde, sürücülerin gereksiz yere korna çalmasını önlemek için trafik lambalarına ses ölçme cihazları yerleştirildi.

Yeni sistemde trafik ışıkları, korna seslerinin 85 desibeli aşması halinde sıfırlanıyor ve sürücüler daha fazla bekliyor.

Mumbai polisi, yeni sistemi "Ne kadar korna çalarsan, o kadar beklersin" sloganıyla tanıttı.

'Dünyanın korna çalma başkentine hoş geldiniz'

Polisin hazırladığı video "Dünyanın korna çalma başkentine hoş geldiniz" sözleriyle başlıyor ve sunucu "Sürücüler, yeşilin daha çabuk yanacağı düşüncesiyle kırmızı ışıkta bile korna çalıyor.

Mumbai polisi olarak kaç zamandır buna karşı bir şey yapmak istiyorduk ve ceza sinyali çözümünü bulduk" diyor.

Videoda desibel ölçerin yerleştirildiği bir trafik ışığında, yeşilin yanmasına birkaç saniye kala ses seviyesi 85 desibelin üstüne çıkıyor ve sayaç sıfırlanarak yeniden 90 saniyeden geri saymaya başlıyor.

Bu sırada sürücülerin şaşkın bakışları arasında ışıkların üstündeki ekranda "Ne kadar çok çalarsan o kadar çok beklersin" yazısı beliriyor.

Twittar'da büyük ilgi gören video, "Kornaya basmaktan çekinmeyin. Tabii beklemekte sakınca görmüyorsanız" sözleriyle bitiyor.